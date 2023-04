De Discord para el mundo: así se filtraron los documentos del Pentágono

San Francisco.- Durante años, una comunidad en línea de unos cuantos miles de suscriptores que seguían a una celebridad de YouTube llamada wow_mao ocupó un pequeño rincón de internet muy enfocado en los hombres. Se alojaba en Discord, una aplicación de redes sociales, donde los jóvenes seguidores de wow_mao intercambiaban imágenes digitales humorísticas y contaban chistes atrevidos, incluso de mal gusto.

El fin de semana, la exclusiva comunidad de wow_mao se convirtió en el epicentro de la atención internacional tras conocerse que un moderador voluntario de su grupo de Discord publicó imágenes de documentos filtrados que detallaban información secreta de inteligencia del Pentágono.

Todo eso fue un poco abrumador para wow_mao, que dijo en una entrevista el martes que era un estudiante universitario de 20 años que vive en el Reino Unido. Un día antes, en un video de YouTube, dijo que era una “microcelebridad de internet, y me gustaría seguir siéndolo”.

La colisión de la cultura juvenil de internet y la seguridad nacional puede parecer desconcertante, pero en los últimos años ha ocurrido con frecuencia. Y la aparición de documentos clasificados en Discord fue un recordatorio de cómo el mundo digital afecta cada vez más la vida real, incluso de maneras que pueden ser peligrosas.

El gobierno de Joe Biden se ha esforzado por limitar los daños de la información filtrada, que parece detallar secretos de seguridad nacional relacionados con una serie de adversarios de Estados Unidos, entre ellos Rusia y China, y también de aliados como Ucrania y Corea del Sur. El FBI abrió una investigación sobre la filtración el viernes, pero altos funcionarios estadounidenses no han dicho mucho sobre la filtración esta semana.

“No sabemos quién está detrás de esto. No sabemos cuál es el motivo”, comentó el lunes John F. Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. “No sabemos qué más puede estar ahí afuera”.

Tal vez ningún sector de internet ha facilitado más la charla frívola en los últimos años que Discord, que comenzó como un refugio para los jugadores de videojuegos antes de ganar un atractivo generalizado durante la pandemia. Gran parte de lo que ocurre en los servidores de Discord —término que la empresa utiliza para describir sus grupos de chat— es inofensivo, como los aficionados a la música que hablan de sus artistas favoritos y los jugadores del videojuego Minecraft que intercambian memes.

Pero en el servidor wow_mao, que se llama End of Wow Mao Zone, y en muchos otros servidores similares, a veces las bromas sin filtro y subidas de tono se adentran en terrenos más oscuros. En ocasiones, esos servidores son descritos como los primos menos venenosos de 4chan, el sitio de mensajes anónimos de extrema derecha conocido por compartir teorías conspirativas y popularizar a QAnon. Muchos usuarios de 4chan dividen su tiempo entre Discord y 4chan, compartiendo memes digitales y chateando con amigos.

El humor negro sobre temas raciales o ideologías puede moldear las creencias de jóvenes impresionables, y los memes inocuos pueden ser cooptados como símbolos de odio, según afirman los investigadores.

“Si eres un joven sin perspectivas pasando el rato en 4chan, definitivamente estás en algunos servidores de Discord, y tal vez en algunos bastante oscuros”, dijo Dale Beran, profesor de la Universidad Estatal de Morgan y autor de It Came from Something Awful: How a Toxic Troll Army Accidentally Memed Donald Trump into Office.

Un atacante de 18 años utilizó Discord para grabar sus pensamientos, chatear con amigos y compartir memes racistas que recopilaba en 4chan antes de disparar fatalmente a 10 personas y herir a tres más en una tienda de abarrotes en Buffalo, Nueva York, el año pasado. En febrero fue condenado a cadena perpetua.

Los supremacistas blancos también utilizaron Discord para planificar la manifestación “Unite the Right” en Charlottesville, Virginia, en 2017. Desde entonces, Discord ha tomado medidas para mejorar su moderación de contenido, y en 2020 la empresa confirmó en un comunicado que tiene la “responsabilidad de garantizar que Discord no se utilice para el odio, la violencia o el daño”.

Sin embargo, el sitio sigue dependiendo en gran medida de los reportes de los usuarios para detectar problemas, sobre todo en los servidores privados de Discord a los que solo se puede acceder por invitación. Discord está dividido en lo que básicamente son salas de chat, con grandes grupos públicos que pueden tener una estricta moderación de contenidos y otros privados más pequeños que pueden tener poca o ninguna moderación. La empresa dijo que estaba cooperando con una investigación policial sobre los documentos filtrados, pero se negó a hacer más comentarios.

El lunes, en un chat de audio en vivo desde el servidor de wow_mao en Discord, los usuarios pasaron el tiempo hablando de películas y quejándose de sus padres. Pero a veces se desviaban hacia un lenguaje abiertamente racista.

Para los jóvenes, estos chats irreverentes pueden tener un atractivo especial.

“Es la lengua vernácula en la que pueden responder a sus dudas en el idioma que entienden. Han crecido empapados de memes y comportamientos irónicos y de complicidad”, aseguró Beran. Y añadió que estas comunidades pueden parecer benignas al principio, “pero llevadas al extremo, se convierten en un problema delictivo muy difícil o en un problema terrorista”.

En el pasado, los jugadores de videojuegos han filtrado secretos militares clasificados para demostrar sus argumentos en discusiones en línea y convencer a los desarrolladores de juegos de que deben diseñar vehículos de combate más precisos.

The New York Times se puso en contacto con wow_mao a través de su canal de YouTube y del servidor Discord y, en una llamada de audio realizada a través de Discord el martes, habló largo y tendido. Dijo que pasaba poco tiempo en el servidor Discord y que se centraba sobre todo en su canal de YouTube, donde tiene casi 250.000 suscriptores, así como en su vida social y sus estudios universitarios. No quiso revelar su nombre real por motivos de seguridad y privacidad, pero dijo que era británico y filipino.

Wow_mao no es una celebridad en el sentido tradicional, ni siquiera entre las personalidades influyentes de internet. Pero, a pesar de su anonimato, su canal ha ganado seguidores a lo largo de los años porque sus videos han tocado la fibra sensible de personas que comparten su sentido del humor.

Dice que sus videos surgieron de su interés por la geopolítica y la historia y de un deseo de hacer videos exagerados que fueran graciosos únicamente porque “ponía tanto empeño en algo tan estúpido”.

No obstante, dijo que le preocupaba el tono del servidor de Discord. Lo más probable es que algunos adolescentes “muy de derecha” se sintieran atraídos por su contenido irreverente, dijo, pero él no compartía “en absoluto” esa visión del mundo.

“Acabo de dejar que un grupo de niños se descontrole”, añadió wow_mao. “Me arrepiento, quizá, de no haber moderado un poco más mi servidor”.

Sin embargo, dijo que el hecho de que los documentos filtrados hubieran aparecido allí era “divertidísimo”.

“Simplemente se difundió en las zonas más privadas y nerdas de internet”, explicó. “Ese es el tipo de gente que encontraría esos documentos: perdedores. Eso es a lo que el gobierno de Estados Unidos le tiene que temer”.

Los jóvenes, conocedores de la tecnología, suelen tener menos respeto por el gobierno, dijo wow_mao, “y siempre encontrarán divertido burlarse de ellos y sabotearlos de alguna manera”.

A principios de marzo, un usuario del servidor de wow_mao llamado Lucca subió las páginas de información clasificada, según capturas de pantalla compartidas por usuarios que habían investigado la filtración. Bellingcat ya había informado acerca del origen de los documentos.

Los documentos comenzaron a llamar más la atención cuando se publicaron, dos días después, en un servidor dedicado a Minecraft, donde parece que un usuario los compartió durante una discusión.

“Toma, unos documentos filtrados”, dijo el usuario, antes de subir algunas páginas.

“Genial”, le respondió otro usuario.

Al parecer, las publicaciones permanecieron en línea durante casi un mes antes de que comenzaron a suscitar interés fuera de Discord. Usuarios de 4chan publicaron imágenes de los documentos el 5 de abril. Un canal prorruso de la aplicación de mensajería Telegram compartió las imágenes ese mismo día. Luego los usuarios de Twitter se dieron cuenta, y el mundo también.

Los servidores de Discord y los usuarios que se creía que estaban detrás de los documentos recibieron un aluvión de atención. Una cuenta de Twitter con el nombre de MrLucca, que utilizaba la misma foto de perfil que se encontró en la cuenta de Discord de Lucca, dijo que había obtenido los documentos de otro servidor de Discord.

“Encontré la información en un servidor que ahora está inactivo y la divulgué”, escribió el usuario, según las capturas de pantalla de la conversación. Las cuentas de Twitter y Discord han sido eliminadas.

Para los usuarios del servidor wow_mao, la atención solo fue una breve distracción entre memes y bromas. El Domingo de Pascua, los usuarios lloraron la marcha de Lucca con un meme que lo representaba como Jesús, resucitando de la tumba.

Para el propio wow_mao, el episodio fue otra oportunidad de contenido. Dijo que el número de miembros en su servidor de Discord se había disparado de cerca de 4000 a casi 7000 antes de que saliera la noticia de los documentos.

“Cualquier publicidad es buena, supongo, siempre que yo no termine en la cárcel”, afirmó.

Finalizó su video de YouTube instando a los espectadores a que lo apoyaran suscribiéndose a su Patreon, una plataforma de donaciones muy popular entre los creadores de contenidos. Luego compartió ese video en Twitter con un mensaje: “Es posible que la CIA me haya puesto en su lista de vigilancia… ¡Pero yo también debería estar en la TUYA!”.