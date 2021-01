De comandante en jefe a intruso en Palm Beach

Nueva York— El miércoles, Donald J. Trump hizo lo que hacen muchos neoyorquinos mayores: se retiró a Florida.

Su carrera presidencial, llena de la grandilocuencia y el espectáculo que mostró al anunciar su candidatura después de un paseo en escaleras mecánicas doradas en Nueva York, terminó en silencio y en privado, detrás de los setos cuidados de su finca Mar-a-Lago en Palm Beach.

Los ricos han buscado durante mucho tiempo retirarse de la vida pública en esta elegante isla barrera. La alta sociedad sabe un par de cosas sobre la discreción, y uno difícilmente podría elegir un lugar mejor para el aislamiento que una lujosa mansión frente al mar durante el glorioso invierno del sur de Florida.

Pero al buscar refugio en Florida, como muchos lo han hecho antes que él, Trump puede encontrar que algunos en Palm Beach no están exactamente ansiosos por abrazar al expresidente como un vecino de tiempo completo, no después de que incitó a una multitud de sus partidarios hace dos semanas para asaltar el Capitolio de los Estados Unidos.

“Nadie con quien he hablado espera que regrese a Palm Beach”, dijo Richard J. Steinberg, un corredor de bienes raíces que trabaja en Palm Beach y Nueva York. “Honestamente, creo que seas partidario de Trump o no, no creo que haya muchas personas que en buena conciencia puedan justificar lo que sucedió el 6 de enero, y creo que la mayoría de la gente sostiene que él es, al menos, parcialmente responsable".

Ningún líder local se reunió con Trump en el aeropuerto, como podrían haberlo hecho en una visita oficial. Solo un pequeño grupo de simpatizantes, muchos de ellos exvoluntarios de campaña, lo saludó en silencio cuando bajó del avión.

Pero pocas personas esperan que la presencia de Trump sea discreta por mucho tiempo.

Varios de los hijos y asociados de Trump también se están mudando al sur de Florida. Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, supuestamente adquirieron una propiedad en la exclusiva isla de Indian Creek, al norte de Miami, y alquilaron un apartamento en la cercana Surfside. Donald Trump Jr. y su novia, Kimberly Guilfoyle, fueron vistos buscando una casa en Júpiter, donde The Palm Beach Post informó que algunos vecinos ya se oponían a la posible presencia de la pareja.

La ciudad también ha estado alborotada sobre qué escuela privada inscribirá a Barron Trump, y si estará cerca de Mar-a-Lago o más al sur en Boca Raton o Fort Lauderdale, una medida que requeriría que el joven de 14 años pasara muchas horas en el tráfico notoriamente denso del sur de Florida.