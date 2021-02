Datos importantes del Día 4 del juicio político de Trump

Associated Press

Después de los dos días que utilizaron los encargados del juicio de la Cámara para presentar sus argumentos para condenar a Donald Trump por el cargo de incitación, fue el turno del equipo legal del expresidente, publicó CNN.

El punto clave del equipo de la defensa de Trump fue que las palabras que dijo el 6 de enero “Detengan el robo” fueron sólo palabras. Y que esas palabras estuvieron lejos de incitar lo que dio lugar a una violenta insurrección en el Capitolio.

Las palabras importan, excepto cuando no lo hacen

Los abogados de Trump trataron de exponer dos argumentos diametralmente opuestos para debilitar la idea de que el ex presidente fue culpable del motín ocurrido el 6 de enero en el Capitolio.

Por un lado, el abogado de Trump, Michael van der Veen sugirió que el presidente usó la frase “pacífica y patriótica” refiriéndose a las protestas durante su discurso en el mitin “Paren el robo”, siendo una prueba positiva de que él les dijo que no se involucraran de una manera violenta.

Por otro lado, los abogados de Trump le restaron importancia el repetido uso de la palabra “luchar” durante el mismo discurso, y reprodujeron una larga lista de demócratas diciendo la palabra “luchar”.

Pareció como si los abogados de Trump dijeran que las palabras importan cuando sirven para fortalecer su argumento de que Trump no incitó al motín pero no tanto en otras circunstancias.

El 6 de enero NO pudo evitarse

El punto principal de la defensa fueron dos ideas, que lo que sucedió el 6 de enero fue un incidente aislado que no tuvo prólogo y que esas personas iban a comportarse mal sin importar lo que dijera o hiciera Trump ese día. “No se puede incitar algo que va a suceder”, comentó van der Veen en ese punto. Lo que pretenden esos argumentos es quitarle la culpa a Trump. Sin embargo, los hechos no favorecen a los abogados de Trump.

El video de la 'lucha'

Después que los encargados del juicio en la Cámara utilizaron un video que duró 13 minutos para detallar los eventos ocurridos el 6 de enero, el equipo de Trump también hizo más videos para contrarrestar el impacto en los senadores.

El más notable fue uno que mostró a muchos demócratas, desde Joe Biden hasta Kamala Harris y casi todos los senadores demócratas diciendo la palabra “luchar”.

Esto fue con la finalidad de hacer notar que cuando Trump les dijo a sus simpatizantes que “lucharan como si estuvieran en el infierno” no debería ser tomado como una incitación a la violencia, porque los políticos demócratas también dicen esa palabra.

Todo se debe al 'odio'

La razón principal por la que los demócratas de la Cámara acusaron a Trump, de acuerdo a sus abogados, no fue por su acción y omisión el 6 de enero , sino porque lo odian y ese odio los cegó y no han acatado el debido proceso ni el imperio de la ley.

Dijeron que se puede odiar a Trump y seguir creyendo que él no incitó al motín y viceversa. Esto demostró que su equipo legal no quiso involucrarse en los méritos de lo que Trump dijo o no.