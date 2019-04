Daría Trump indulto tras cerrar frontera

Ciudad de México— Donald Trump, insistió la semana pasada a Kevin McAleenan, a quien estaba a punto de nombrar Secretario interino de Seguridad nacional, a cerrar la frontera con México, prometiéndole el perdón presidencial en caso que lo enviaran a la cárcel por violar la ley.

Durante su visita Caléxico, California, para la supervisión de la frontera, Trump prometió un indulto presidencial para McAleenan luego de solicitarle a él y los agentes fronterizos que impidieran que los solicitantes de asilo ingresaran a EU, reveló la cadena CNN.

Por su parte, el diario The New York Times, aseguró que Trump pidió a McAleenan cerrar la frontera sudoeste a pesar de que poco antes había demorado esta decisión un año.

Aunque los jueces federales ya han bloqueado los intentos del Gobierno de Trump para limitar a los solicitantes de asilo que ingresan ilegalmente al país, McAleenan no hubiera terminado en la cárcel por obedecer al Mandatario.

Una de las fuentes citadas por el Times señaló que no estaba claro si la conversación ocurrió en modo de broma entre ambos, pero otros funcionarios de su Departamento de Seguridad se alarmaron tras enterarse.

La advertencia de un año de Trump ocurrió luego que condicionara al Gobierno de México a detener más migrantes y drogas en la frontera.

"En ningún momento el Presiente ha indicado, pedido, dirigido o presionado al Secretario interino para que haga algo ilegal", señaló un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

"Tampoco el Secretario en funciones tomará acciones que no estén de acuerdo con nuestra responsabilidad de hacer cumplir la ley.