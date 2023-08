Dan pena de muerte a asesino de 11 en sinagoga de Pittsburgh

Justin Merriman / The New York Times | Jean Clickner, miembro de la sinagoga Tree of Life, dijo que estaba en contra de la pena de muerte en general, pero no criticó al jurado por recomendar unánimemente que el atacante fuera condenado a muerte

Nueva York.- Un jurado federal condenó hoy a muerte al hombre armado que mató a 11 fieles en una sinagoga de Pittsburgh en octubre de 2018, en lo que se considera el ataque antisemita más mortífero en la historia de Estados Unidos. La decisión del jurado, que es vinculante para el juez, se anunció hoy en la misma sala del tribunal federal donde los jurados en junio condenaron al pistolero, Robert Bowers, de 50 años, por llevar a cabo la masacre durante los servicios del sábado hace casi cinco años. El juez impondrá formalmente la sentencia en una audiencia el jueves por la mañana, cuando se espera que las familias de algunas víctimas se dirijan al tribunal. En un comunicado, la familia de dos víctimas, Rose Mallinger, miembro de la congregación Tree of Life (Árbol de Vida) de 97 años que murió en el ataque, y Andrea Wedner, su hija, que resultó herida, agradecieron al jurado. "Aunque nunca lograremos el cierre de la pérdida de nuestra amada Rose Mallinger, ahora sentimos que se ha hecho justicia", se lee en el texto. Los jurados deliberaron durante poco menos de 10 horas antes de llegar al veredicto. Los miembros del jurado estuvieron de acuerdo con muchos elementos de la lista de factores atenuantes de la defensa, como que tuvo una infancia problemática y que había intentado suicidarse cuando era adolescente. Pero no estuvieron de acuerdo con las afirmaciones clave: ninguno de los 12 miembros del jurado estuvo de acuerdo con la afirmación de la defensa de que Bowers tenía esquizofrenia, y ninguno estuvo de acuerdo con la afirmación de que había llevado a cabo el tiroteo "bajo un trastorno mental o emocional". Bowers, que había publicado en las redes sociales sobre la preservación de la raza blanca, irrumpió en la sinagoga del Árbol de la Vida armado con un rifle AR-15 y tres pistolas. Fue declarado culpable de 63 cargos federales, incluidos delitos de odio con resultado de muerte. Miembros de tres congregaciones murieron en el ataque. Las víctimas fueron Joyce Fienberg, de 75 años; Richard Gottfried, 65; Rosa Mallinger, 97; Daniel Stein, 71; Melvin cera, 87; Irving más joven, 69; Jerry Rabinowitz, 66; la pareja Bernice Simon, de 84 años, y Sylvan Simon, de 86; y los hermanos Cecil Rosenthal, de 59 años, y David Rosenthal, de 54. Bowers no discutió su culpabilidad durante el juicio, pero sus abogados argumentaron que debido a su larga historia de problemas psiquiátricos y su infancia caótica, debería evitarse la pena de muerte por el tiroteo, que también hirió a seis personas. Los expertos que testificaron para el gobierno dijeron que las opiniones intolerantes de Bowers no eran producto de sus propios delirios, porque fueron compartidas por miles de personas en las redes sociales de derecha. Al defender la pena de muerte, los fiscales detallaron la planificación que puso en el ataque y destacaron los comentarios que hizo años después que decían que lo único que lamentaba era no haber matado a más judíos. No hubo consenso entre los feligreses y los familiares de las víctimas sobre si el gobierno debería buscar la pena de muerte para Bowers. Algunos argumentaron que llevar el caso a juicio sometería a las personas a un trauma innecesario, mientras que otros dijeron que querían testificar sobre el dolor que había causado.