Dan en EU 5 años de prisión a ex sacerdote por abusos

Una corte de Luisiana sentenció a cinco años de prisión a un ex sacerdote católico que se declaró culpable de dos cargos penales estatales de abuso de menores.

Patrick Wattigny, de 55 años, se declaró culpable en Covington el miércoles, informaron medios noticiosos de Nueva Orleans. Fue sentenciado luego que se presentó una declaración ante el tribunal de parte de una víctima que describió el daño causado por el abuso sexual.

PUBLICIDAD

Wattigny era sacerdote en la parroquia de St. Tammany cuando los menores sufrieron los abusos. La víctima dijo a la corte que cuando comenzó a estudiar en una escuela primaria católica en la parroquia en 1996, Wattigny era una figura paterna y un amigo.

Pero el comportamiento de Wattigny se volvió cada vez más inapropiado y eventualmente abusó de él.

La víctima, que ahora tiene 36 años, dijo que el abuso lo ha afectado durante toda su vida.

"Luché enormemente para mantener las relaciones ya que no estaba seguro de qué se constituía un pecado y qué no. Nunca supe en quién podía confiar. Me sentía entumecido y apático ante la vida", detalló.

La víctima añadió que en algunos momentos llegó a considerar suicidarse.

El abogado de la víctima, William Arata, dijo posteriormente a los periodistas que su cliente pensó que cinco años tras las rejas es demasiado indulgente, pero que le alegraba que "este sacerdote ya no esté en las calles".

El juez John Keller condenó a Wattigny a dos penas de prisión simultáneas de 15 años, pero suspendió 10 años de cada una. Wattigny cumplirá cinco años de prisión, otros cinco años de libertad condicional y también debe registrarse como agresor sexual.

Wattigny fue destituido como sacerdote en 2020 en medio de una pesquisa disciplinaria sobre mensajes de texto inapropiados que envió a un estudiante.