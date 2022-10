Dan cadena perpetua a tirador de Florida

Associated Press | Cruz junto a su abogada Associated Press | Asistentes levantan sus velas en una vigilia por los fallecidos Associated Press | Ryan Petty consuela a Ilan Alhadeff. La hija de Petty, Alaina, y la hija de Alhadeff, Alyssa, fueron asesinadas en los tiroteos

Fort Lauderdale, Florida.— Un jurado eximió el jueves de la pena de muerte al tirador de una escuela de Florida, Nikolas Cruz, por matar a 17 personas en una escuela secundaria de Parkland en 2018, enviándolo a prisión por el resto de su vida en una decisión que dejó a muchas familias de las víctimas enojadas, desconcertadas y llorando. “Esto es una locura. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Esto es una locura”, dijo Chen Wang, primo de la víctima del tiroteo Peter Wang, en una conferencia de prensa después de que se leyó la decisión del jurado. “Necesitamos justicia”. PUBLICIDAD Cruz, de 24 años, se declaró culpable hace un año de asesinar a 14 estudiantes y tres miembros del personal, y de herir a otros 17, en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas el 14 de febrero de 2018. El juicio de tres meses para determinar si debía ser ejecutado incluyó videos gráficos y fotos de la masacre y sus consecuencias, testimonios desgarradores de familiares de las víctimas y un recorrido por el edificio aún salpicado de sangre. El jurado rechazó la pena de muerte tras deliberar durante unas siete horas durante dos días. Su principal defensora pública, Melisa McNeill, le dijo al jurado durante su alegato final el martes que la cadena perpetua seguiría siendo un castigo horrible y sugirió que otros prisioneros podrían atacarlo. Pero eso no fue suficiente para que muchos familiares, que comparecieron ante las cámaras de televisión, uno a uno, expresaran su conmoción y enfado por la decisión del comité. Algunos llamaron a Cruz un “monstruo”, mientras que otros lloraron. “Estamos más que decepcionados con el resultado de hoy”, dijo Lori Alhadeff, cuya hija, Alyssa, fue asesinada. “Esta debería haber sido la pena de muerte, al 100%.... Envié a mi hija a la escuela y le dispararon ocho veces... No puedo entender. Simplemente no entiendo”. Según la ley de Florida, una sentencia de muerte requiere un voto unánime en al menos un cargo. El jurado encontró que había factores agravantes para justificar la pena de muerte para cada víctima, como aceptar que los asesinatos fueron “especialmente atroces o crueles”. Pero uno o más miembros del jurado también encontraron factores atenuantes, como problemas no tratados que tuvo cuando era niño. Al final, el grupo no pudo estar de acuerdo en que los factores agravantes superaron a los atenuantes, por lo que Cruz obtendrá cadena perpetua sin libertad condicional. La jueza de circuito Elizabeth Scherer emitirá formalmente las cadenas perpetuas el 1 de noviembre. Los familiares, junto con los estudiantes y maestros heridos de Cruz, tendrán la oportunidad de hablar. Cruz, con el cabello despeinado, se sentó en gran parte encorvado y miró fijamente a la mesa mientras se leían las decisiones del jurado. Los rumores crecieron en la sección de familias, repleta de unas tres docenas de padres, cónyuges y otros familiares de las víctimas, cuando se hizo evidente que el jurado no recomendaría la pena de muerte. Muchos negaron con la cabeza, se miraron enojados o se cubrieron los ojos mientras el juez pasaba 50 minutos leyendo la decisión del jurado para cada víctima. Algunos padres sollozaron al salir de la corte. El presidente del jurado, Benjamin Thomas, en una entrevista transmitida por la estación de televisión local WPLG, indicó que más de un jurado votó por cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. “Revisamos toda la evidencia y algunos miembros del jurado sintieron que esa era la sentencia apropiada”, dijo Thomas. “No voté de esa manera, así que no estoy contento con cómo funcionó, pero todos tienen derecho a decidir por sí mismos”. Dijo que los jurados llegaron a su decisión el miércoles, luego se fueron a casa a dormir sobre ella antes de llevarla al juez el jueves. Dijo que se siente mal por las familias de las víctimas y que “le dolió” ver las decisiones que se leen en la corte. “No hay nada que podamos hacer. Así es la ley. Y así votamos”, dijo. “Esto ha sido muy duro para mi corazón... Preferiría no volver a ver algo así nunca más”. Tony Montalto, padre de Gina Montalto, expresó su incredulidad ante el hallazgo. Dijo que el jurado reconoció que Cruz cometió actos terribles, “disparando a las víctimas más de una vez en un pase, presionando el cañón de su arma contra el pecho de mi hija. ¿Eso no compensa que el pobrecito como se llame haya tenido una educación dura?” “Nuestro sistema de justicia debería haberse usado para castigar a este tirador con todo el peso de la ley”, aseveró. Montalto, presidente de Stand With Parkland, que representa a la mayoría de las familias y otros parientes, también dijo que la decisión no disuadiría a otra persona de matar a tiros a varias personas en una escuela. Michael Schulman, el padrastro del maestro Scott Beigel, dijo que la decisión le da a cualquiera una licencia para matar y luego alegar una enfermedad mental como defensa. “Este animal merece morir. Cazó a todas estas personas”, dijo Schulman. “Lo planeó durante meses”. Mientras hablaba con los medios, Schulman levantó una computadora portátil con una imagen de Cruz en el pasillo de la escuela con una pistola. “Lo último que mi hijo vio fue al pistolero apuntándolo”, señaló. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que le “dolía” que Cruz no recibiera la pena de muerte. En un caso como este, “donde estás masacrando a esos estudiantes con premeditación y con total desprecio por la humanidad básica... simplemente no creo que nada más sea apropiado excepto una sentencia capital”, dijo DeSantis. Varios miembros de la familia hablaron sobre los años que esperaron por justicia. Agradecieron a los fiscales por su trabajo, pero al final, dijeron, recibieron otro golpe. Apenas unos días después del tiroteo, la defensa de Cruz había ofrecido que se declarara culpable a cambio de cadena perpetua. Pero el entonces fiscal estatal de Broward, Mike Satz, rechazó eso. El fiscal estatal de Broward, Harold Pryor, emitió un comunicado el jueves diciendo: “No hemos rehuido contar todo el horror, toda la pérdida, toda la devastación, todo el dolor, todos los hechos, toda la verdad. Esperamos que, si bien no existe el cierre, esto traerá algo de finalidad y justicia a este terrible capítulo”. Cruz, un exalumno de la escuela, dijo que eligió el Día de San Valentín para que fuera imposible que los estudiantes de Stoneman Douglas celebraran la festividad nuevamente. La masacre es el tiroteo masivo más mortífero que ha ido a juicio en EU. Otras nueve personas en el país que dispararon fatalmente a al menos 17 personas murieron durante o inmediatamente después de sus ataques por suicidio o disparos de la policía. El sospechoso de la masacre de 23 personas en 2019 en un Walmart de El Paso, Texas, está a la espera de juicio. Satz, el fiscal principal, mantuvo su caso simple para el jurado de siete hombres y cinco mujeres. Se concentró en los ocho meses de planificación de Cruz, los siete minutos que recorrió los pasillos del edificio de tres pisos, disparando 140 tiros con un rifle semiautomático estilo AR-15 y su escape. Nikolas Cruz Autor de uno de los tiroteos más mortíferos del país, causó la muerte de 17 personas e hirió a otras 17 el 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas