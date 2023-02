Dan cadena perpetua a supremacista que mató a 10 personas en Búfalo

Associated Press Associated Press Associated Press

Nueva York.- Un supremacista blanco que mató a 10 personas afroamericanas en un supermercado de Búfalo, Nueva York, fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua sin libertad condicional, después de escuchar a los familiares de sus víctimas expresar el dolor y la ira causados por su ataque racista. La audiencia de sentencia de Payton Gendron se interrumpió brevemente cuando un hombre en la audiencia se le avalanzó, pero fue contenido rápidamente. Después de unos 10 minutos siguió la comparecencia con testimonios más emotivos de personas que hablaron sobre la pérdida de seres queridos en el ataque. Gendron, cuyo odio fue alimentado por teorías de conspiración racistas que encontró en línea, lloró durante parte del testimonio y se disculpó con las víctimas en una breve declaración. El juez impuso sentencias separadas de cadena perpetua sin libertad condicional, una para cada víctima, para ejecutarse simultáneamente. También negó haberle dado a Gendron el estatus de delincuente juvenil, lo que podría haberle dado la oportunidad de reinsertarse en la sociedad. "No hubo nada precipitado o irreflexivo en su conducta. No hay factores atenuantes a considerar", señaló la jueza Susan Eagan. Gendron se declaró culpable en noviembre de delitos que incluyen asesinato y terrorismo doméstico motivado por el odio, un cargo que conllevaba una cadena perpetua automática. El joven de 19 años llevaba una armadura resistente a las balas y un casco equipado con una cámara de transmisión en vivo cuando llevó a cabo el ataque del 14 de mayo con un rifle semiautomático que compró legalmente pero que luego modificó para poder cargarlo con cargadores ilegales de municiones de alta capacidad. Gendron también enfrenta cargos federales separados que podrían conllevar una sentencia de muerte si el Departamento de Justicia de EU decide buscarla. Su abogado defensor dijo en diciembre que el asesino también está preparado para declararse culpable en un tribunal federal para evitar la ejecución.