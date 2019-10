Dan a conocer plan para estudios universitarios accesibles en la Cámara

Washington— Demócratas de la Cámara dieron a conocer este martes una reforma a la ley federal de educación superior, con la que pretenden aumentar el acceso a la universidad a estudiantes de bajos ingresos y de las minorías con una enorme infusión de ayuda financiera y la creación de un programa con valor de 94 billones de dólares que permitirá que los Estados ofrezcan colegios comunitarios en donde no se cobre la colegiatura.

La legislación, que se llama Decreto de Asequibilidad Colegial, podría actualizar el Decreto de Educación Superior de 1965 por primera vez en más de una década, con un costo estimado de 400 billones de dólares en un lapso de 10 años.

Su propuesta de ayuda financiera, repago de la deuda y colegios comunitarios gratuitos no tiene posibilidades de que sea aprobada en el Senado, que está controlado por los republicanos, sin embargo, el avance en la Cámara podría presionar al Senado a seguir adelante con su versión de una nueva ley para la educación superior.

“Debemos ponerle fin a años de inacción de los republicanos”, dijo este martes la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi de California, “porque ya no podemos permitir dejar de hacer algo por 44 millones de estadounidenses que están endeudados con 1.5 trillones de dólares”.