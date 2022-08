Dan 7 años de cárcel a expolicía que participó en asalto al Capitolio de EU

Washington.- Un juez federal sentenció este jueves a un exoficial de policía a más de siete años de prisión por su papel en el ataque del 6 de enero, lo que equivale al castigo más largo dictado hasta ahora en la extensa investigación del Departamento de Justicia sobre los disturbios en el Capitolio.

El hombre, Thomas Robertson de Ferrum, Virginia, fue sentenciado a siete años y tres meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, por el juez Christopher Cooper del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington.

Un jurado federal encontró a Robertson, de 49 años, culpable de cinco delitos graves, incluida la obstrucción de un procedimiento oficial, desorden civil y portación de un arma en un edificio restringido, según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia. Los fiscales dijeron que el veterano del ejército, que empuñó un palo grande y se puso una máscara antigás durante los disturbios, se enfrentó a los agentes de policía que intentaban detener a la multitud cada vez más violenta.

“Thomas Robertson, a pesar de prestar juramento cuando se convirtió en oficial de policía, se unió a la turba violenta en el Capitolio el 6 de enero de 2021 y lo hizo mientras estaba armado”, dijo Matthew M. Graves, el fiscal federal, en una declaración.

La sentencia se produjo 10 días después de que otro juez federal sentenciara a Guy Wesley Reffitt, el primer acusado en ir a juicio por el ataque al Capitolio, a siete años y tres meses de prisión. Ese juez, Dabney L. Friedrich, dijo que la sentencia fue significativamente más larga que cualquier dictada hasta ahora a las más de 800 personas arrestadas en relación con los disturbios.

Mark Rollins, abogado de Robertson, dijo que planeaba apelar la condena de su cliente.

En una carta escrita a mano al juez Cooper presentada el 28 de julio, Robertson, exmiembro del Departamento de Policía de Rocky Mount en Virginia, dijo que había estado “expuesto a muchos medios a favor de Trump y en contra de Biden” poco antes de los disturbios, porque había estado cuidando a un amigo enfermo que era un partidario entusiasta del expresidente.

“Nunca he sido un gran partidario de Trump y, de hecho, estoy totalmente de acuerdo con el vicepresidente Pence en que no tenía autoridad constitucional para retrasar el conteo de votos”, escribió Robertson. “Mi llegada al Capitolio después de la manifestación fue más una función de la multitud que me seguía, y nadie se sorprendió más que yo de que pudiera caminar sin obstáculos directamente al Capitolio”.

Los fiscales, sin embargo, pintaron una imagen diferente. En documentos judiciales, dijeron que el Robertson creía que la elección presidencial había sido fraudulenta y estaba decidido a anular los resultados. El 6 de enero, dijeron, Robertson y otro oficial de policía se dirigieron a Washington, asistieron a la manifestación “Stop the Steal” en el National Mall y luego se pusieron máscaras antigás en el Capitolio.

Robertson, que estaba entrenado en el uso de una porra policial, blandió un gran palo de madera en una posición táctica y bloqueó el camino de los agentes que intentaban detener el avance violento. Robertson se reunió con el otro oficial, Jacob Fracker, de 30 años, dentro del Capitolio y se tomaron una selfie haciendo un gesto obsceno, dijeron los fiscales.

Fracker, quien también fue miembro del Departamento de Policía de Rocky Mount, se declaró culpable en marzo de 2021 de un cargo federal de conspiración, dijeron los fiscales, y fue testigo en el juicio de Robertson. La sentencia de Fracker está programada para el martes.