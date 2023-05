Da juez a Trump tiempo para decidir si testifica en juicio

Nueva York.- Donald Trump insinuó hoy que podría presentarse pronto en el juicio que se le realiza en la ciudad de Nueva York, donde un jurado escucha las acusaciones de que el expresidente violó a una mujer a mediados de la década de 1990.

Los abogados del expresidente insisten en que su cliente no asistirá al juicio ni testificará. Ahora, el juez le ofrece una última oportunidad para cambiar de parecer.

Después de que el equipo de abogados de la escritora E. Jean Carroll concluyó con sus argumentos, el juez federal Lewis Kaplan se mostró renuente a permitir que el equipo legal de Trump pusiera fin a su intervención sin llamar a declarar a ningún testigo.

Kaplan dijo que le daría a Trump hasta las 17:00 horas del domingo para dar una respuesta definitiva sobre testificar en su defensa en respuesta a las acusaciones de Carroll de que él la agredió sexualmente en una tienda departamental de lujo de Manhattan a mediados de 1996.

“Si cambia de parecer, al menos lo tomaré en cuenta”, dijo el juez después de que el jurado había sido enviado a casa, añadiendo que si Trump no cumple con el plazo, no habrá vuelta atrás.

Horas antes, Trump dijo a reporteros mientras jugaba golf en Irlanda que “probablemente acudiría” al juicio, pero su abogado Joseph Tacopina afirmó que no había planes al respecto.

Si Trump no se presenta, los abogados iniciarán con sus argumentos finales el lunes, dijo Kaplan.

Durante su visita a su campo de golf en Doonbeg, Irlanda, Trump reiteró sus acusaciones de que el caso es una “farsa” política. Se refirió a Kaplan, designado al cargo por el entonces presidente Bill Clinton, como “sumamente hostil” y un “juez brusco" a “quien no le simpatizo mucho”.

Kaplan, quien se molestó desde el inicio del juicio cuando Trump criticó el caso en las redes sociales, no habló sobre las más recientes declaraciones del expresidente.

En lugar de un testimonio en vivo por parte de Trump, el jurado vio más de la declaración en video que hizo Trump en octubre pasado, incluidas porciones en las que tachó a Carroll de “desquiciada” y “enferma mental”.

Durante las mociones previas al juicio circuló una transcripción del testimonio de Trump, pero los extractos reproducidos en la sala les permitieron a los miembros del jurado escuchar al expresidente hablar del caso de viva voz.

The Associated Press no suele identificar por su nombre a las personas que afirman ser víctimas de agresión sexual, a menos que lo hagan público, como en el caso de Carroll.