Culpan al jefe de Policía escolar de no enviar agentes

Uvalde.– El jefe de Policía al que muchos culpan de no haber enviado agentes con mayor rapidez para detener un tiroteo en una escuela primaria de Uvalde, Texas, es también el jefe de la pequeña fuerza policial del sistema escolar, una unidad dedicada normalmente a establecer una buena relación con los estudiantes y actuar en caso de peleas ocasionales.

Prepararse para un tiroteo es apenas una pequeña parte de lo que hacen los policías escolares, pero los expertos locales dicen que la preparación de los agentes asignados a las escuelas en Texas –incluida la capacitación obligatoria sobre pistoleros disparando– les brinda una base tan sólida como cualquier otra.

“La mentalidad táctica y conceptual definitivamente existe en Texas”, dijo Joe McKenna, superintendente adjunto del distrito escolar de Comal en Texas y exsubdirector del centro de seguridad escolar del estado.

En todo Estados Unidos, los policías que trabajan en las escuelas tienen la tarea de vigilar quién entra y sale, tratando de generar confianza para que los estudiantes se sientan cómodos acudiendo a ellos cuando tengan problemas, enseñando programas contra el abuso de sustancias y, ocasionalmente, haciendo arrestos.

El Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde dice en su sitio web que su objetivo principal es “mantener un entorno seguro y protegido para que nuestros futuros líderes aprendan y nuestros líderes actuales eduquen mientras forman asociaciones con estudiantes, maestros, padres y la comunidad mientras se hacen cumplir las leyes y se reducen los temores”.

La capacitación sobre pistoleros activos fue ordenada por los legisladores estatales en 2019 en respuesta a los tiroteos en las escuelas. Según la ley estatal, los distritos escolares también deben tener planes para responder a tiradores activos en sus procedimientos de respuesta a emergencias.

La seguridad a veces puede volverse laxa porque los funcionarios escolares y los agentes pueden desestimar que vaya a ocurrir un tiroteo en su edificio, reconoció Lynelle Sparks, oficial de Policía escolar en Hillsboro, Texas, y directora ejecutiva de la Asociación de Oficiales de Recursos Escolares de Texas.

“Siempre se trata de asegurarse de estar preparado”, afirmó. “La gente se relaja. Sucede en todos los distritos. No puedes decir que no. Sucede en todas partes. Llegamos al punto de ‘Oh, Dios mío. Esto es horrible. Necesitamos seguridad, seguridad, seguridad’. El año escolar pasa y luego piensas ‘Oh, ¿por qué tengo que cerrar la puerta con llave todos los días?’. Desearía que todos los maestros enseñaran detrás de una puerta cerrada. Eso no lo convierte en un sistema penitenciario, se trata de salvar vidas”.

Según el enfoque de “comando de incidentes” que se adoptó ampliamente después del 11 de septiembre, no sorprende que el jefe de Policía de la escuela sea considerado el comandante, incluso después de la llegada de agentes de otras agencias, dijo McKenna.

La persona designada sería considerada el comandante hasta que la releve un oficial de mayor rango, pero eso no sucede necesariamente de inmediato mientras continúan los esfuerzos para salvar vidas, agregó.

“Obviamente, esto es todavía una investigación en curso, pero tiene sentido que un jefe de Policía de un distrito escolar sea el comandante del incidente inicial”, aseguró McKenna.