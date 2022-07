Cuestiona panel a Cipollone sobre perdones y reclamos electorales de Trump

Washington.— A Pat A. Cipollone, quien fue asesor de la Casa Blanca para el presidente Donald J. Trump, le hicieron este viernes preguntas detalladas acerca de los perdones, falsas afirmaciones de que hubo un fraude electoral y de la campaña de presión del ex presidente contra el vicepresidente Mike Pence, de acuerdo a tres personas que tienen conocimiento de su testimonio ante el Comité de la Cámara que investiga el ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero.

El panel no lo presionó para que corroborara o contradijera algunos detalles específicos del explosivo testimonio de Cassidy Hutchinson, ex asesora de la Casa Blanca que cautivó al país a finales del mes pasado por su relato de un presidente fuera de control dispuesto a emplear la violencia y no parar ante nada para mantenerse en el poder.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista que duró unas ochos horas realizada a puertas cerradas en el Edificio O´Neill de Oficinas de la Cámara, el panel abarcó algunas de las mismas cosas que hizo durante una entrevista informal con Cipollone en abril.

En la sesión de este viernes, investigadores se enfocaron principalmente en el punto de vista de Cipollone sobre los eventos del 6 de enero y generalmente no le preguntaron acerca de su opinión de las versiones de otros testigos.

Cipollone, quien luchó contra los planes más extremos para anular la elección del 2020 pero desde hace tiempo ha mantenido que sus conversaciones directas con Trump están protegidas por el privilegio ejecutivo y el de cliente-abogado, invocó ciertos privilegios para rechazar responder algunas de las preguntas del Comité.

Tim Mulvey, portavoz del panel, dijo que el Comité “recibió un testimonio crucial en casi cada tema importante de su investigación, reforzando puntos clave en relación con la mala conducta de Trump y proporcionó nueva información altamente relevante que jugará un papel central en sus próximas audiencias”.

“Eso incluye información que demuestra el supremo deterioro del desempeño de Donald Trump”, dijo Mulvey. “El testimonio también corroboró elementos clave del testimonio de Cassidy Hutchinson”.

El panel grabó en video a Cipollone con la posibilidad de utilizar los clips de su testimonio en las próximas audiencias.