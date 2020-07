¿Cubrebocas para niños? escuelas de EU enfrentan divisiones sobre reapertura

Associated Press

Por un lado, los padres dicen: que los niños sean niños. Se oponen a los cubrebocas y al distanciamiento social en las aulas este otoño, argumentando que ambos podrían perjudicar el bienestar de sus hijos, y quieren que las escuelas vuelvan a abrir a tiempo completo.

Por otro lado, están los padres y los maestros que piden garantías que habrían sido inimaginables antes de la pandemia de coronavirus: escuela a tiempo parcial, coberturas para todos o un plan de estudios completamente en línea.

El apasionado tirón de las guerras ha puesto a los educadores en medio de un debate cada vez más politizado sobre la mejor manera de reabrir las escuelas este otoño, un desafío desalentador a medida que aumentan las infecciones en Estados Unidos.

"No me digas que mi hijo tiene que usar un cubrebocas", dijo Kim Sherman, una madre de tres hijos en la ciudad de Clovis, en el centro de California, que se describe a sí misma como muy conservadora y muy pro-Trump. "No necesito que me dicten para decirme cómo educar mejor a mis hijos".

Con muchos distritos aun analizando cómo pueden reabrir, el presidente Donald Trump ha aumentado la presión para que las escuelas públicas vuelvan a funcionar, amenazando con retener los fondos federales a aquellas que no reanuden las clases en persona. Sin evidencia, ha acusado a los demócratas de querer que se cierren las escuelas debido a la política, no a la salud.

Algo similar ocurre en las reuniones de la junta escolar, en los enfrentamientos de los vecinos en las redes sociales y en las peticiones en línea.

Algunos padres han amenazado con retirar a sus hijos, y la financiación que proporcionan, si se requieren cubrebocas.

Hillary Salway, madre de tres hijos en el Condado de Orange, California, es parte de una minoría que llama a las escuelas a abrir por completo con interacción social normal: "No sé si mi hijo comenzará su carrera educativa en el sistema de escuelas públicas este otoño", dice.

Ella quiere que él se sienta libre de abrazar a su maestro y amigos y no puede imaginarse enviándolo a una escuela donde será reprendido por compartir un juguete. Comenzó una petición el mes pasado instando a su distrito a "mantener las expresiones faciales visualmente disponibles" y ayudó a organizar una protesta de más de 100 personas afuera de la oficina del distrito, con letreros que decían: "No a los cubrebocas, sí al recreo" y "Déjame respirar".

Docenas se han hecho eco de sus creencias en las reuniones de la Junta de Educación del Condado de Orange, donde el cuerpo electo de cinco miembros es republicano mayoritario y recomienda un regreso completo a la escuela sin cubrebocas o distanciamiento social. La junta hace recomendaciones, pero no políticas, y sus partidarios argumentan que las cubiertas de la cara son ineficaces, dan una falsa sensación de seguridad y son potencialmente perjudiciales.