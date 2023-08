¿Cuántos republicanos han calificado para el debate?

Rachel Mummey for The New York Times | El exgobernador Asa Hutchinson hace campaña en Iowa este mes. Estará entre los candidatos republicanos a la presidencia en el escenario del debate el miércoles

Nueva York.- El exgobernador Asa Hutchinson de Arkansas dijo este domingo que había cumplido con los criterios de calificación para el primer debate presidencial republicano de esta semana, lo que lo convertiría en el octavo candidato en calificar. O posiblemente el noveno. ¿Quizás el 10? Depende de a quién le preguntes o quién le creas. Para participar en el debate del miércoles en Milwaukee, los candidatos deben alcanzar un umbral de donantes (40 mil contribuyentes individuales, incluidos 200 de cada uno de 20 estados) y un umbral de votación (al menos 1 por ciento de apoyo en tres encuestas nacionales calificadas, o dos encuestas nacionales calificadas más encuestas calificadas de dos estados de votación anticipada: Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur). También deben firmar un compromiso de apoyo al candidato republicano, quienquiera que sea. Siete candidatos han calificado definitivamente: el gobernador Doug Burgum de Dakota del Norte, el exgobernador Chris Christie de Nueva Jersey, el gobernador Ron DeSantis de Florida, la exgobernadora Nikki Haley de Carolina del Sur, el exvicepresidente Mike Pence, el empresario Vivek Ramaswamy y Senador Tim Scott de Carolina del Sur. Un octavo, el expresidente Donald J. Trump, podría calificar fácilmente si quisiera, pero no ha firmado el compromiso de lealtad y dice que planea saltarse el debate y, en cambio, publicar una entrevista con el expresentador de Fox News, Tucker Carlson. Hutchinson probablemente pueda agregarse pronto. El Comité Nacional Republicano deberá verificar sus números de donantes, pero tiene cierto margen de maniobra allí: le dijo a CNN el domingo que había presentado pruebas de 42 mil contribuyentes. Un análisis del New York Times muestra que ha alcanzado el umbral de las encuestas y reiteró en la entrevista del domingo que firmará el compromiso de lealtad. Una persona con conocimiento del proceso de calificación le dijo a The New York Times el domingo que la R.N.C. estaba verificando los donantes de Hutchinson, y que se le enviaría el compromiso de firmar si se verificaban sus números. Pero hay dos candidatos, el alcalde Francis X. Suárez de Miami y el empresario Perry Johnson, que dicen haber cumplido con los criterios, pero cuyas afirmaciones no han sido corroboradas por el R.N.C. Esa confirmación es crucial, no sólo porque el R.N.C. debe certificar los números de donantes sino también porque sus criterios de sondeo incluyen algunas estipulaciones metodológicas que son difíciles de verificar por parte de terceros. En general, se ha negado a confirmar qué encuestas cuentan.