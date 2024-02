¿Cuánta información despectiva es apropiada en informes?

Washington.- La publicación de un informe muy crítico del abogado especial del Departamento de Justicia sobre el presidente Joe Biden ha desencadenado recuerdos instantáneos de los acontecimientos que marcaron la historia en 2016. Fue entonces cuando el director del FBI, James Comey, fustigó a la candidata demócrata Hillary Clinton por sus prácticas de correo electrónico a pesar de recomendar que no se presentaran cargos.

En la ya acalorada temporada electoral de este año, el Departamento de Justicia(DOJ) también absolvió al demócrata Biden de delitos criminales, pero pintó un panorama políticamente perjudicial de su manejo de información clasificada.

Ambos anuncios fueron ridiculizados por los demócratas por su potencial para moldear indebidamente la percepción pública en un año electoral, y por la inclusión de lo que consideraron ataques gratuitos a sus candidatos. En particular, la discusión detallada de Hur sobre aparentes lapsos de memoria por parte de Biden revivió un debate de larga data dentro de los círculos legales sobre cuánta información despectiva es apropiada para publicar en el ámbito público sobre individuos como Biden y Clinton que son investigados pero no acusados.

Sin duda, existen diferencias significativas entre las investigaciones de Clinton y Biden, incluido el hecho de que la pesquisa de Biden concluyó nueve meses antes de las elecciones de este año, mientras que una declaración final de Comey sobre Clinton se produjo apenas dos días antes de que los votantes acudieran a las urnas en 2016.

Como director del FBI, Comey rompió con la norma al emitir una declaración pública detallada que marca la conclusión de la investigación de los correos electrónicos de Clinton, a pesar de que tales anuncios (en la medida en que se hacen) normalmente provendrían del DOJ.

Hur, por el contrario, estaba cumpliendo con sus deberes bajo las regulaciones del Departamento de Justicia al redactar un informe que presumiblemente estaba destinado al consumo público. Este tipo de informes, como el del fiscal especial Robert Mueller de 2019 sobre el presidente Donald Trump y Rusia, a menudo incluyen narrativas poco halagadoras sobre personas que no fueron acusadas de ningún delito.

Las regulaciones del DOJ exigen que los abogados especiales presenten sus informes, de manera confidencial, al fiscal general. Pero no dictan lo que debería contener esos informes, comentó el exvicefiscal general Rod Rosenstein, quien nombró a Mueller y alguna vez fue el jefe de Hur.

“La política se trata de lo que se hace público”, dijo Rosenstein en un correo electrónico, y agregó que la autoridad para publicar el memorando recaía únicamente en el fiscal general Merrick Garland.

Lenguaje poco amigable

Tanto en el caso de Biden como en el de Clinton, el lenguaje utilizado para caracterizar a los sujetos ha sido examinado –y criticado– tan de cerca como la decisión de no procesar.

Comey, en un anuncio de julio de 2016 en la sede del FBI, se refirió deliberadamente a Clinton como “extremadamente descuidada” en su manejo de información clasificada en un servidor de correo electrónico privado que utilizó como secretaria de Estado, incluso cuando detalló todas las razones por las que no debería ser procesado.

Hur dijo que no habría acusado a Biden, incluso independientemente de una opinión legal del Departamento de Justicia que dice que los presidentes en ejercicio no pueden ser acusados. Pero un aspecto particular de su razonamiento para no hacerlo fue especialmente notable: la posibilidad de que el presidente apareciera ante un jurado como un “anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria”. Durante una entrevista con la oficina de Hur, según el informe, Biden no pudo recordar de inmediato las fechas de su vicepresidencia ni en qué año murió su hijo Beau.

Esos comentarios provocaron una feroz reacción del propio Biden, quien en una conferencia de prensa en la Casa Blanca se enojó visiblemente al negar no saber cuándo había muerto su hijo. Insistiendo en que su memoria estaba bien, dijo sobre la referencia de Hur a Beau Biden: “¿Cómo diablos se atreve a mencionar eso?”.

Anticipando la naturaleza explosiva de las afirmaciones sobre la memoria, los abogados del presidente escribieron a Hur antes de que se publicara el informe para quejarse de la inclusión de lo que dijeron que era un comentario “altamente perjudicial”.

“Tales comentarios no tienen cabida en un informe del Departamento de Justicia, particularmente uno que en el primer párrafo anuncia que no hay cargos penales ‘justificados’ y que ‘las pruebas no establecen la culpabilidad del señor Biden’”, escribieron Richard Sauber, asesor especial del presidente, y Bob Bauer, abogado personal de Biden.

Al igual que la declaración de Comey sobre Clinton, el informe se presentó no sólo en un año electoral sino en un clima político amargamente polarizado. El FBI cerró su investigación en julio de 2016, pero la reabrió menos de dos semanas antes del día de las elecciones, después de que se descubrieran nuevas pruebas potenciales. Comey absolvió a Clinton nuevamente dos días antes de las elecciones, pero en una sacudida final a la que los demócratas culparon de contribuir a su derrota.

Aunque faltan nueve meses para las elecciones de este año, la discusión sobre la memoria de Biden llega al núcleo de las preocupaciones profundamente arraigadas de los votantes sobre su edad cuando se acerca la contienda de noviembre.

La selección de Hur como consejero especial en enero de 2023 tenía la clara intención de mostrar un enfoque no partidista por parte de Garland. Hur había desempeñado altos cargos de liderazgo en el Departamento de Justicia de Trump, tanto en Washington como en Maryland, y cuando era más joven fue secretario judicial de William Rehnquist, el presidente conservador del Tribunal Supremo.