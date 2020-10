Cualquiera que sea responsable de tantas muertes no debería permanecer como presidente: Biden

Estados Unidos— El candidato presidencial demócrata Joe Biden abrió el debate de las elecciones generales finales el jueves argumentando que el manejo del presidente Donald Trump de la pandemia de coronavirus en los Estados Unidos debería garantizar que salga del cargo en noviembre, publicó CNN.

"No escuchan nada más que digo esta noche, escuchen esto: cualquiera que sea responsable de no tomar el control, de hecho ... diciendo que inicialmente no asumo ninguna responsabilidad, cualquiera que sea responsable de tantas muertes no debería permanecer como presidente de los Estados Unidos de América". Biden dijo, refiriéndose a Trump que le dijo a los periodistas que no se responsabiliza por el virus.

Biden contrastó el manejo del virus por parte de Trump con lo que él dice que sería el suyo: un enfoque en presionar a las personas para que usen máscaras y pruebas más rápidas para detectar el virus.

“Me aseguraría de que establezcamos estándares nacionales sobre cómo abrir escuelas y negocios para que puedan estar seguros y darles los medios, los recursos financieros para poder hacer eso”, dijo Biden.

El exvicepresidente también advirtió que lo peor del virus podría estar por llegar, diciendo que el país está a punto de "entrar en un invierno oscuro" y Trump "no tiene un plan claro y no hay perspectivas de que haya una vacuna disponible". para la mayoría de los estadounidenses antes de mediados del próximo año ".

El coronavirus ha dominado las elecciones generales, y los votantes les dicen a los encuestadores y periodistas que es el tema más importante en sus mentes al considerar por quién votar en noviembre.