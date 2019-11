Cruzan contrabandistas el muro 'impenetrable' de Trump

Ciudad de México— En los últimos meses, grupos de tráfico de personas y contrabando han atravesado en repetidas ocasiones las nuevas secciones del muro que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está construyendo en la frontera con México.

De acuerdo con el diario The Washington Post, estos grupos criminales utilizan herramientas eléctricas disponibles comercialmente con las cuales abren brechas en el muro lo suficientemente amplias para que pasen personas y cargas de drogas, según agentes y funcionarios con conocimiento del tema.

Las brechas en el muro de Trump se han realizado con una sierra recíproca, cuyo valor en ferreterías en Estados Unidos es de unos 100 dólares.

Esta herramienta cuando se equipa con hojas especiales puede cortar los postes de metal y concreto de la cerca fronteriza en cuestión de minutos, de acuerdo con las fuentes del Post, quienes hablaron bajo condición de anonimato.

Tras realizar los cortes es posible empujar la estructura de acero y lograr que una persona adulta pase por el hueco generado. Según ingenieros consultados por el diario estadounidense, esto es posible debido a la gran altura de los postes, la cual hace más fácil moverlos cuando son cortados y quedan colgando.

Desde su campaña presidencial en 2016, Donald Trump prometió que cerraría la frontera con México y aseguró que construiría un muro impenetrable.

Hasta la fecha, el mandatario mantiene el discurso y en diversas ocasiones ha defendido la barrera como "impenetrable".

Sin embargo, según lo reportado por el Post, las pandillas de contrabando han encontrado otras técnicas además de los cortes con sierras.

Utilizan también escaleras improvisadas para escalar y superar el muro, especialmente en el área de San Diego, en California, de acuerdo con casi una docena de funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de EU.

Las escaleras ligeras son montadas de un lado de la frontera y al llegar a la cima despliegan otra escalera de cuerda, sujeta con ganchos.

La Administración de Donald Trump no ha reportado los incidentes de los cortes al muro, ni tampoco ha revelado las brechas generadas por éstos, por lo que no está claro cuántas veces han ocurrido.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) negó proporcionar información a The Washington Post al respecto.

Un alto funcionario habló bajo anonimato y señaló que eran "pocos casos", pero que se había reforzado la seguridad en las zonas afectadas.

A pesar de los cortes en los postes, los agentes y funcionarios reconocieron que el muro actual es muy superior que cualquier modelo anterior.

Además, indicaron que, por el diseño de la cerca, los cortes pueden ser reparados y reemplazados fácilmente.

En la zona fronteriza de San Diego, reporta el diario estadounidense, los traficantes han conseguido no sólo atravesar el muro con dichos cortes, sino también ocultarlos, con la esperanza de que pasen desapercibidos y puedan funcionar como pasajes para futuras ocasiones.

Trump quería inicialmente construir un muro de concreto, pero sus funcionarios le dijeron que sería mejor una cerca con postes para que los agentes fronterizos pudieran observar y vigilar el otro lado.

El grupo de ingenieros consultado por el Post explicó que tomaría de 15 a 20 minutos cortar uno de los postes si se trabaja en parejas, con dos sierras al mismo tiempo.

Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos ha levantado 122 kilómetros de muro fronterizo, pero CBP asegura que 254 más están en construcción y otras 400 están en fase de "preconstrucción".

El presidente prometió en septiembre que llegaría a edificar 800 kilómetros de la estructura.