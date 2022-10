Cruza Biden límites de inteligencia al hablar de un ‘Armagedón’

Washington.– La advertencia del presidente Joe Biden de que el mundo está en riesgo de un “Armagedón” nuclear fue diseñada para enviar un mensaje sin adornos de que nadie debe subestimar el peligro extraordinario si Rusia despliega armas nucleares tácticas en su guerra contra Ucrania, dijeron funcionarios de la administración ayer viernes.

La sombría evaluación del presidente, entregada durante una recaudación de fondos demócrata el jueves por la noche, se extendió por todo el mundo y pareció ir más allá de los límites de las evaluaciones actuales de inteligencia de Estados Unidos.

Los funcionarios de seguridad continúan diciendo que no tienen evidencia de que Vladimir Putin tenga planes inminentes para un ataque nuclear.

Biden pasó a hablar sobre Ucrania al final de sus comentarios habituales sobre recaudación de fondos y dijo que Putin “no estaba bromeando cuando habla sobre el uso de armas nucleares tácticas o armas biológicas o químicas”.

“No hemos enfrentado la perspectiva del Armagedón desde Kennedy y la Crisis de los Misiles en Cuba”, agregó. Sugirió que la amenaza de Putin es real “porque su ejército, se podría decir, tiene un rendimiento significativamente inferior”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no respondió directamente ayer a una pregunta sobre si Biden había ido al evento con la intención de invocar el Armagedón, ya que la Casa Blanca buscaba aclarar los comentarios improvisados del presidente.

Ella dijo a los periodistas: “la charla de Rusia sobre el uso de armas nucleares es irresponsable y no hay forma de usarlas sin consecuencias no deseadas. No puede suceder”. Agregó que “si algo nos ha enseñado la crisis de los misiles cubanos es el valor de reducir el riesgo nuclear y no de ostentarlo”.

Advertencia tras advertencia

El equipo de seguridad nacional de Biden ha advertido durante meses que Rusia podría usar armas de destrucción masiva en Ucrania, ya que se ha enfrentado a una serie de reveses estratégicos en el campo de batalla. Pero los comentarios del presidente fueron las advertencias más duras que ha hecho hasta ahora el Gobierno de Estados Unidos sobre lo que está en juego en materia nuclear.

Un funcionario estadounidense dijo que Biden también estaba tratando de advertir contra la subestimación del peligro de cualquier nivel de armas nucleares tácticas.

Existe cierta preocupación en la administración de que Rusia ha determinado que puede usar su arsenal nuclear de una manera que no sea un ataque nuclear “en toda regla” contra Ucrania, y enfrentar sólo una reacción limitada de los aliados estadounidenses y occidentales que están decididos a evitar que el conflicto de Ucrania siga convirtiéndose en una guerra más amplia, según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir el pensamiento de la administración.

Putin ha aludido repetidamente al uso del vasto arsenal nuclear de su país, incluido el mes pasado cuando anunció planes para reclutar hombres rusos para servir en Ucrania.

“Quiero recordarles que nuestro país también tiene varios medios de destrucción... y cuando la integridad territorial de nuestro país se vea amenazada, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance”, dijo Putin. “No es un farol”.

Reacción en el mundo

En Europa, los líderes buscaron bajar el volumen después de la dura advertencia de Biden.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Biden, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que era crucial hablar con cuidado sobre la amenaza nuclear.

“Siempre me he negado a involucrarme en la ficción política, y especialmente... cuando se habla de armas nucleares”, dijo Macron en una cumbre de la UE en Praga. “En este tema, debemos ser muy cuidadosos”.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo a los periodistas que los líderes toman “todas las escaladas muy en serio”.

No es la primera vez que los comentarios de Biden parecen ir en contra de los márgenes de la política estadounidense.

El mes pasado, Biden, en una entrevista de CBS “60 Minutes”, dijo que “las fuerzas estadounidenses, hombres y mujeres estadounidenses, defenderían Taiwán en caso de una invasión china”.

La Casa Blanca dijo después de la entrevista que la política de Estados Unidos hacia Taiwán no ha cambiado. Esa política dice que Washington quiere que el estatus de Taiwán se resuelva pacíficamente, pero no dice si se podrían enviar fuerzas estadounidenses en respuesta a un ataque chino.