Critican senadores a CBP por no vacunar a migrantes bajo su custodia

Washington— “Es inmoral e irresponsable no vacunar contra la influenza a los migrantes que están bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza”, dice una carta que le enviaron los senadores al secretario interino del Departamento de Seguridad Interna, Kevin McAleenan y al secretario del Departamento de Servicios de Salud y Humanos, Alex Azar, este viernes, publicó CNN.

“La decisión de no vacunarlos está colocando a todas las comunidades en riesgo de contraer la influenza y sus complicaciones asociadas”, dice la carta.

La decisión “podría provocar un brote más amplio” y eso podría poner en riesgo a los empleados del gobierno y al público estadounidense, de acuerdo a la misiva que fue firmada por 13 senadores demócratas.

El CBP no respondió al correo electrónico que le envió CNN para que comentara sobre el tema.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan que todas las personas mayores de 6 meses deben recibir la vacuna contra la influenza para finales de octubre.