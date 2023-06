Critican a Starbucks en EU por quitar decoración LGBTQ+

Estados Unidos.- Un sindicato que representa a cientos de tiendas de Starbucks dijo esta semana que a los trabajadores en 21 estados se les informó por sus gerentes que no decoraran para el Mes del Orgullo, la celebración anual de la comunidad LGBTQ+, una afirmación que la empresa dijo representa decisiones aisladas de líderes locales, y no la política corporativa.

PUBLICIDAD

Pero incluso en los vecindarios de la ciudad de Nueva York que son casi sinónimo del Orgullo, las tradicionales exhibiciones del arcoíris fueron más discretas, si es que se veían, en comparación con años anteriores. En Manhattan, no se podían ver decoraciones del orgullo en varias tiendas de Starbucks en Chelsea y Greenwich Village, incluyendo la que se encuentra a solo una cuadra del Stonewall Inn, un hito de la cultura e historia gay. Se avistó una bandera en un establecimiento en el vecindario de Hell's Kitchen.

Los trabajadores de Starbucks en Wisconsin, Ohio y Virginia, entre otros estados, afirmaron en entrevistas organizadas por su sindicato que a los gerentes de las tiendas y distritos se les ha pedido que retiren las decoraciones existentes, como una bandera o guirnaldas, o se les ha informado que no se les permitirá decorar las tiendas para el Mes del Orgullo, a diferencia de años anteriores.

Los motivos dados han variado, según los trabajadores.

A un trabajador se le dijo que no había suficientes horas remuneradas disponibles para realizar la tarea. A otro se le dijo que las elecciones decorativas debían estandarizarse en todas las regiones. A un socio, como Starbucks se refiere a sus empleados, un gerente le dijo que colgar una bandera arcoíris podría hacer sentir incómodos a los clientes. Otros declararon que se les dijo que si colgaban una bandera del orgullo, se les podría pedir que mostraran representación igualitaria para otros, incluyendo a los Proud Boys, un grupo de odio de extrema derecha. Algunos gerentes también mencionaron preocupaciones de seguridad.

Starbucks Workers United, que está trabajando para sindicalizar las tiendas en Estados Unidos, criticó a la empresa por no mostrar apoyo a los trabajadores LGBTQ+ en un momento en que los políticos conservadores están promoviendo legislación que afecta a la comunidad. El sindicato y sus miembros acusaron a la empresa de hacer que los empleados se sientan incómodos en su lugar de trabajo como táctica de intimidación durante las negociaciones contractuales.

Después de que el sindicato criticara a Starbucks el martes, la empresa envió una nota a los líderes corporativos y minoristas de Norteamérica que decía que no había prohibición de decoraciones del orgullo en las tiendas. Sin embargo, varios gerentes entrevistados por The New York Times dijeron que no habían recibido esa comunicación.

"Cuando veo una gran bandera del orgullo en la ventana, sé que es un lugar acogedor. No entiendo por qué de repente están causando problemas al respecto en medio de junio", dijo Ian Miller, quien es transgénero y ha trabajado en un Starbucks en Olney, Maryland, durante cuatro años.

En años anteriores, a Miller se le había animado a decorar su tienda para el Mes del Orgullo. Este año, su gerente sugirió que colgar una bandera del orgullo podría significar que la tienda tendría que mostrar una bandera confederada si se le pidiera.

Andrew Trull, un portavoz de Starbucks, afirmó en una entrevista el miércoles que los ejemplos descritos por Starbucks Workers United eran "casos excepcionales en lugar de la norma".

Trull dijo que los líderes de las tiendas locales tienen la discreción de decidir cómo se ve una tienda, de acuerdo con las políticas de la empresa, incluida una norma de seguridad que prohíbe colgar cosas en las ventanas de manera que obstruyan la visión de los trabajadores detrás del mostrador hacia el exterior. También mencionó que a veces las tiendas enfrentan restricciones en sus contratos de arrendamiento.

Trull afirmó que Starbucks no ha recibido amenazas creíbles contra sus empleados o tiendas LGBTQ+.

Según Trull, en el pasado Starbucks ha proporcionado algunos pines y adornos del orgullo para que los empleados los lleven, pero no ha sido consistente. Este año no se distribuyeron pines. Dijo que se pueden encontrar tazas y vasos temáticos del orgullo en las tiendas donde se venden productos.

"Aún puedes entrar en la gran mayoría de las tiendas de Starbucks en todo el país y encontrar a nuestros socios celebrando a la comunidad LGBTQ de diversas formas", dijo Trull.

"Colocar banderas del orgullo en nuestras tiendas es solo una de las muchas formas en que Starbucks apoya y respalda a la comunidad LGBTQ".

Trull, quien es gay, afirmó que se había sentido "visto y valorado" como empleado.

"Creo que reducir el apoyo LGBTQ que Starbucks ofrece a las declaraciones que se colocan en sus tiendas es un poco simplista", agregó Trull.

Sin embargo, parecía estar ocurriendo una experiencia muy diferente para algunos trabajadores de Starbucks en todo el país.

Ray Schmidt, de 32 años, dijo que hace aproximadamente seis u ocho semanas, el gerente de su tienda en Strongsville, Ohio, les dijo a los empleados que quitaran una bandera del orgullo que había estado colgada en una pared durante al menos un año porque "no era inclusiva para todos".

Schmidt, un supervisor de turno que está ayudando a organizar un sindicato en la tienda, dijo que desde entonces "ni siquiera sabrías que es el mes del Orgullo al entrar a Starbucks, lo cual es sorprendente para nuestra tienda, donde probablemente el 80 al 90 por ciento de las personas que trabajan allí son LGBTQ".