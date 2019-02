Critica Trump socialismo en América Latina

En Florida, el Presidente Donald Trump dirigió un mensaje contra el socialismo encarnado en el régimen de Maduro en Venezuela, lo mismo que en Nicaragua y Cuba.

Ante un público latino principalmente, Trump señaló que el socialismo y comunismo provocaron crímenes, corrupción y hambre en todo el hemisferio pero aseguró que el atardecer del socialismo ha llegado

"Los días del socialismo y el comunismo están contados no sólo en Venezuela, sino en Nicaragua y Cuba también", presumió Trump.

El Mandatario dijo que aquellos que elijan continuar apoyando a Maduro, no encontraran puerto seguro, ni escape, y lo perderán todo.

"Por décadas, las dictaduras socialistas de Cuba y Venezuela se han apoyado mutuamente en un trato muy corrupto, Venezuela le daba a Cuba petróleo y en retorno Cuba le daba a Venezuela dirección para la policía estatal directamente desde la Habana", contó.

Trump dijo que los socialistas quieren controlarlo todo, desde la salud y el transporte hasta las finanzas, la energía y la educación.

"Quieren controlarlo todo, quieren el poder de decidir quien gana y quien pierde, quién está arriba y quién abajo, qué es verdad y qué es mentira e incluso quién vive y quién muere", dijo.

El Presidente aseguró entre aplausos de sus correligionarios que EU nunca será socialista, pues, de acuerdo a él, no hay nada menos democrático que un régimen que avanza bajo la bandera del progreso pero que al final sólo entrega corrupción, explotación y deterioro.

"Y un día de estos, con la ayuda de Dios, vamos a ver lo que la gente hará en Caracas y Managua y Habana y cuando Venezuela esté libre y Cuba esté libre y Nicaragua esté libre, este será el primer hemisferio libre en toda la historia de la humanidad", sentenció.

El Presidente republicano reiteró que, para resolver la situación en Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa y extendió un saludo al movimiento del autoproclamado "Presidente encargado", Juan Guaidó.

"Buscamos una transición pacífica pero todas las opciones están sobre la mesa"