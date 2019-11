Critica senador de EU 'abrazos, no balazos'

Ciudad de México— El asesinato de nueve miembros de la familia LeBaron demostró que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no puede controlar al crimen y que la consigna de "abrazos no balazos" es propia de un cuento de hadas, dijo el senador republicano Tom Cotton.

Conocido como un aliado del Presidente Donald Trump en el tema de control fronterizo, el senador por Arkansas fue más allá, asegurando que si México no puede proteger a estadounidenses en su territorio -como lo eran los LeBaron al ser ciudadanos binacionales-, EU tomaría medidas propias.

"Desafortunadamente, está claro que el Gobierno mexicano no puede controlar esto. El Presidente López Obrador asumió el cargo hace casi un año diciendo que su estrategia para lidiar con los carteles

sería 'abrazos no balazos'", dijo Cotton en una entrevista con la cadena Fox News.

"Eso puede funcionar en un cuento de hadas para niños, pero en el mundo real, cuando tres mujeres estadounidenses y 6 niños estadounidenses son asesinados a tiros y quemados vivos, lo único que puede contrarrestar las balas son más y más grandes balas", agregó el republicano Cotton.

"Si el Gobierno mexicano no puede proteger a los ciudadanos estadounidenses en México, entonces EU tendrá que tomar medidas por nuestras propias manos", concluyó el Senador de 42 años.

Ganador de la medalla de la Estrella de Bronce por su servicio en el Ejército de EU durante su servicio en Afganistán y en Irak, Cotton es conocido por ser uno de los más férreos defensores en el Senado para reducir drásticamente los niveles de inmigración -tanto legal como ilegal- a EU.

Favorito en los círculos conservadores del Partido Republicano, Cotton ha sido mencionado en medios estadounidenses como The New York Times y Politico como un eventual candidato a presidir la Agencia Central de Inteligencia (CIA) así como el Departamento de Defensa.