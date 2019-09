Critica Bolton a Trump en evento a puerta cerrada

Washington— El exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, no hizo ningún elogio al presidente Donald Trump en las declaraciones que hizo en un evento privado que se efectuó este miércoles, sino que se enfocó en las políticas de su exjefe sobre el escenario mundial, de acuerdo a uno de los asistentes a la reunión, informó CNN.

Bolton, a quien Trump despidió a principios de este mes, hizo los comentarios en un evento organizado por el Instituto Gatestone en Nueva York y criticó ferozmente el enfoque de Trump en Irán, Corea del Norte y Afganistán.

“Bolton no dijo nada positivo acerca de Trump”, dijo la persona.

Aunque Bolton no mencionó el nombre de Trump, dijo que la idea de invitar al Taliban a Camp David era “una falta de respeto” a las víctimas del 11 de septiembre del 2001, y a los ataques terroristas.

Un funcionario de alto rango confirmó que esa discusión ocurrió en la Oficina Oval y al final de la reunión, el presidente le pidió su renuncia a Bolton.