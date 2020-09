Critica Biden 'prisa' por nombramiento en la Corte

AP

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, se pronunció este domingo en torno al deseo de Donald Trump por nombrar al sustituto en la Suprema Corte de la fallecida magistrada Ruth Bader Ginsburg antes de las elecciones del 3 de noviembre y aseguró que la designación de un nuevo miembro del máximo tribunal no debía depender de intereses partidistas.

Biden -quien abordó el tema desde el Centro Nacional de la Constitución, en Filadelfia- aseveró que, en caso de que él ganara los comicios presidenciales de EU, iba a consultar a los legisladores republicanos y demócratas a fin de acordar un nombramiento que no vaya en función de lineamientos políticos preescritos.

"Si yo gano, no basaré mi designación para la Suprema Corte en una campaña de elección partidista, sino que haré lo que otros Presidentes han hecho, republicanos y demócratas. Con muchos de ellos he trabajado. Nombraré a un nuevo magistrado sólo después de consultar a los republicanos y a los demócratas del Senado", sostuvo el ex Vicepresidente.

Por otro lado, Biden, quien enunció que su nombramiento para la Corte será "histórico" debido a que pretende colocar a la primera mujer afroestadounidense en el escaño faltante del máximo tribunal, consideró que los republicanos, liderados por Trump, tenían mucha prisa por acelerar el proceso de reemplazo de Ginsburg.

Dicha situación, de acuerdo con el candidato presidencial, podría "traer un daño irreversible" para el país norteamericano debido a que se podría fraguar una "crisis constitucional".

"Si seguimos adelante por este camino, puedo predecir que se infligiría un daño irreversible", apuntó. "Lo último que necesitamos es una crisis constitucional que nos empuje todavía más hacia el abismo".

Conjuntamente, Biden explicó que si llega a hacerse con el poder Ejecutivo en noviembre, y la designación del nuevo magistrado no se ha llevado a cabo, ordenaría que el candidato de Trump sea retirado. Además, aseguró que la postura del bloque republicano era "hipócrita", ya que ellos se habían encargado en 2016 de bloquear el nombramiento de Merrick Garland para la Corte -postulado por el entonces Presidente Barack Obama-, bajo el argumento de que se trataba de un año electoral.

"Hay mucho en riesgo. El derecho a la salud, al aire y agua limpia, a la paga igualitaria de trabajo, los derechos de los votantes, inmigrantes, mujeres y trabajadores", sentenció el demócrata.