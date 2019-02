Critica abogado de 'El Chapo' a México

Nueva York.- Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Joaquín "El Chapo" Guzmán, criticó al Gobierno mexicano por su actuación en la guerra contra las drogas.

"Es muy difícil pelear la guerra contra las drogas cuando México no es un participante voluntario", señaló en conferencia de prensa.

"No me importa cuántos de sus Presidentes mientan a los medios de comunicación, no están peleando la guerra que deberían".

Lichtman aseveró que su cliente, "El Chapo" Guzmán, es un trofeo del Gobierno de Estados Unidos en su intento por capturar a los grandes capos de la droga aunque, en su opinión, el enfoque debería ser diferente.

Reconoció que es esencial descubrir por qué en esa nación hay tanta necesidad de consumir drogas ilegales.

Aseguró que Guzmán es un cliente muy bueno, que permaneció estoico y fuerte tras el veredicto.

"Su reacción no fue diferente del primer día que lo conocí: feliz, optimista, agradecido", describió.

Pese a la derrota, se dijo orgulloso de la defensa que hicieron del sinaloense, dado que el jurado necesitó seis días para llegar a un veredicto.

Sin embargo, reconoció, no se pueden ganar todos los casos.

"Peleamos hasta la muerte por este caso y lo volvería a hacer", expresó.

Los abogados informaron que apelarán la decisión, aunque todavía no definen sobre qué bases.