Crisis climática empeorará con Trump: Biden

Patrick Semansky / Associated Press / Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de EU

Washington— Los incendios forestales y los huracanes serán “más devastadores” si el presidente estadounidense Donald Trump obtiene un segundo mandato, debido a que éste no está haciendo frente a la crisis climática, afirmó hoy el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden.

Durante un evento en Wilmington, Delaware, Biden señaló que el “escepticismo climático” de Trump “pudo no haber ocasionado los incendios y huracanes”. Pero aseveró que la respuesta del presidente los ha exacerbado.

En su discurso, el candidato demócrata trató de enfatizar que los efectos del cambio climático tienen consecuencias de gran alcance. Hizo referencia no sólo a los incendios forestales que azotan la costa oeste del país o a los huracanes en la costa del Golfo de México, sino también a las sequías que afectan a los agricultores en la región centro-norte y a las amenazas relacionadas con el clima que enfrentan las instalaciones del ejército estadounidense en distintas partes del mundo.

“Los huracanes no se desvían para evitar estados rojos (republicanos) o azules (demócratas). Los incendios forestales no eluden localidades que votaron de cierta forma. Los impactos del cambio climático no andan escogiendo. Eso es porque no es un fenómeno partidista. Es ciencia”, manifestó Biden.

Trump se encontraba en California el lunes para reunirse con funcionarios del departamento de bomberos luego de que los incendios que arrasaron con la costa oeste del país. En repetidas ocasiones, Trump ha minimizado el impacto del cambio climático, retiró a Estados Unidos de un importante acuerdo climático internacional y orgullosamente revocó regulaciones ambientales.