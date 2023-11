Credibilidad, coherencia y control de Trump, a prueba en banquillo de testigos

Donald J. Trump subió al escenario de un mitin en un abrasador día de agosto en New Hampshire, un tiburón político, descarado y astuto, mientras ridiculizaba a sus oponentes legales como "racistas" y "trastornados".

El lunes, el expresidente se verá cara a cara con uno de esos oponentes, pero en un escenario en el que se siente mucho menos cómodo.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, llamará a Trump al estrado de los testigos en su propio juicio por fraude civil en Manhattan, donde, bajo juramento y bajo fuego, el ex presidente intentará convencer a un único juez escéptico -no a un jurado- de que no infló su patrimonio para defraudar a bancos y aseguradoras.

En privado, el Sr. Trump ha dicho a sus asesores que no está preocupado por su tiempo en el estrado. Celebró sesiones de preparación cuando estaba en Nueva York asistiendo al juicio y lo hará de nuevo durante el fin de semana antes de que él hace su aparición después de la corte comienza el lunes por la mañana, según personas informadas sobre el asunto.

El expresidente cree que puede salir airoso de la mayoría de las situaciones. Las frecuentes visitas a la sala del tribunal también han familiarizado a Trump con el difícil procedimiento, en el que proyecta control, a menudo susurrando en los oídos de sus abogados, provocando sus objeciones a las preguntas del fiscal general.

Sin embargo, el Sr. Trump está profunda y personalmente enfurecido por este juicio - y por el hecho de que sus hijos hayan tenido que testificar, dijeron varias personas que han hablado con él - y puede que no sea capaz de contenerse en el estrado.

El testimonio empujará a Trump lejos de su zona de confort de las redes sociales y el escenario de los mítines, donde es un maestro de la burla, un lanzallamas sin límites que disfruta de la mayoría de las oportunidades para atacar a sus enemigos. Aprovechó esa personalidad durante sus días como hombre de negocios de la prensa sensacionalista de Nueva York y descubrió que funcionaba igual de bien en la carrera presidencial de 2016. Desde entonces ha tomado el control del Partido Republicano, y su estilo se ha convertido en una influencia definitoria en la política contemporánea.

El estrado de los testigos es un lugar diferente. Es un asiento que requiere cuidado y control, donde mentir es un delito y los arrebatos emocionales pueden llevarte a desacato al tribunal. Otro riesgo durante su tiempo en el estrado: El Sr. Trump, de 77 años, ha mostrado signos de tensión y edad en la campaña electoral, confundiendo los nombres de líderes extranjeros y, en un momento dado, confundiendo en qué ciudad se encontraba.

La prueba de la credibilidad, la coherencia y el autocontrol del expresidente podría suministrar munición a sus oponentes en la campaña electoral, en la que Trump es el principal aspirante republicano a la Casa Blanca.

Además del juicio civil por fraude, Trump se enfrenta a cuatro acusaciones penales de fiscales de toda la costa este. Mientras que los diversos problemas legales presentan una distracción costosa en medio de su tercera carrera a la Casa Blanca, el Sr. Trump ha logrado llevar la campaña a los tribunales, donde se presenta como un mártir político bajo el ataque de los demócratas como la Sra. James.

El Sr. Trump, por supuesto, no es ajeno a la sala del tribunal. Ha subido al estrado en al menos otros dos juicios civiles, el más reciente hace una década, en un caso de Chicago relacionado con su propiedad allí. Se mostró irritable y a veces combativo, pero al final ganó.

Durante su larga y litigiosa carrera, también ha testificado bajo juramento en numerosas declaraciones -más de 100 según sus propias estimaciones- y ha convertido en una especie de deporte enfrentarse a sus interrogadores. Su espontaneidad bajo juramento puede haberle costado caro: Ha perdido varios juicios y sus declaraciones se han utilizado a menudo en su contra.

Un juicio tiene mucho más peso que una declaración y se desarrolla en un entorno más controlado. Los abogados de Trump llevan mucho tiempo resaltando los peligros de hablar bajo juramento ante quienes pretenden pedirle cuentas. El Sr. Trump, renunciando a su instinto de hablar e intimidar para salir de un problema, ha optado por el silencio cuando lo que está en juego es más importante.

Se negó a comparecer ante el gran jurado de Manhattan que finalmente le acusó de cargos relacionados con un acuerdo de silencio con una estrella del porno. Rechazó una entrevista con un abogado especial que investigaba los vínculos de su campaña con Rusia, presentando en su lugar respuestas por escrito. Y en un principio invocó su derecho a no autoinculparse en lugar de responder a las preguntas de la señora James sobre su patrimonio neto.

Finalmente cambió de opinión en el caso del fiscal general y respondió a preguntas bajo juramento en una declaración esta primavera. Aunque podría haber seguido invocando su derecho constitucional a no declarar, tenía un fuerte incentivo para hablar: En un caso civil, el jurado o el juez pueden extraer conclusiones negativas de la negativa del acusado a declarar. Si lo hubiera hecho, es casi seguro que su defensa habría sido condenada al fracaso y se habría expuesto a las penas más duras que pide la Sra. James, incluida una multa de 250 millones de dólares.

Sin embargo, es poco probable que su testimonio en el juicio le sirva de mucho.

El Sr. Trump empezó con mal pie con el juez, Arthur F. Engoron, que decidirá el resultado del juicio. El juez Engoron prohibió al ex presidente hacer comentarios sobre el personal del tribunal después de que el Sr. Trump criticara al secretario judicial del juez, y ya le impuso una multa de 15.000 dólares por violar la orden en dos ocasiones.

En un momento dado, el juez Engoron llamó al Sr. Trump al estrado de los testigos para determinar si había infringido la norma. Después de tres minutos, el juez concluyó que las declaraciones del expresidente en su propia defensa eran "huecas y falsas."

Incluso antes del juicio, el juez dictaminó que el ex presidente había cometido fraude de forma persistente. Lo que queda por determinar es la pena que el Sr. Trump podría tener que pagar y si será desterrado del mundo inmobiliario neoyorquino que le hizo famoso.

En el centro del caso de la Sra. James está la acusación de que el Sr. Trump, sus hijos adultos y su empresa familiar manipularon el patrimonio neto del ex presidente en las declaraciones financieras anuales. La empresa del Sr. Trump, la Organización Trump, presentó las declaraciones a los bancos, engañándolos para que emitieran préstamos favorables, dice la Sra. James.