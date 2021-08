Crecen muertes de migrantes en frontera de EU con México

The New York Times The New York Times

Texas— Como muchos otros alguaciles del oeste de Texas, Oscar Carrillo carga un arma, conduce una camioneta y usa un sombrero de vaquero. Pero es su equipo más nuevo, un carrito de cadáveres, lo que le hace cuestionarse si debe seguir siendo un oficial. "Es para que ya no tengamos que llevar los restos en los brazos", explicó Carrillo, de 56 años, mientras describía la lista de migrantes muertos que aparecían en su guardia. "Solía pedir cosas regulares como chalecos antibalas", dijo. "Ahora estoy pidiendo más bolsas para cadáveres". A medida que aumenta la cantidad de migrantes que cruzan la frontera con México este año, con arrestos a niveles no vistos en más de dos décadas, también han incrementado la cantidad de cadáveres encontrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés). Hasta julio, los funcionarios de la Patrulla Fronteriza encontraron 383 migrantes muertos, la cifra más alta en casi una década y que ya supera con creces los 253 recuperados en el año fiscal anterior. No existe un sistema único para rastrear las muertes de migrantes, algunas de las cuales no se descubren durante años, y la cifra de la Patrulla Fronteriza no incluye las docenas de cuerpos encontrados por otras agencias policiales, como las oficinas del alguacil local. Carrillo, por ejemplo, ha encontrado los cuerpos de 19 migrantes este año, muchos de los cuales murieron a causa del sofocante calor del verano, en comparación con los dos del año pasado. El oficial se hace cargo de estos casos, además de atender los delitos cotidianos como robo de ganado, con solo 10 agentes en el condado de Culberson, ubicado en una extensión poco poblada en terreno montañoso, lleno de matorrales y dunas de arena que es 3 veces más grande que Rhode Island. Algunos líderes políticos, como el Gobernador Greg Abbott, culpan al Presidente Joe Biden por el aumento del flujo migratorio, argumentando que atenuó la hostilidad que mostró su predecesor hacia los migrantes de América Latina. Otros culpan a las bandas de narcotraficantes y al hambre en Centroamérica, o al clima extremo alimentado por el cambio climático. Si bien estos factores están interrelacionados, para el condado de Culberson hay otro elemento: el muro fronterizo. El proyecto emblema de la Administración Trump ha impulsado a algunos migrantes a cruzar en áreas donde hay muro, como tramos remotos alrededor del condado de Culberson. Carrillo, quien ha ocupado su puesto durante 21 años, dijo que trataba de evitar todas las rencillas políticas en torno a la inmigración. Antes, trabajaba en los campos petrolíferos de Texas antes de la caída de los precios del petróleo en la década de 1980. "Me dije a mí mismo que necesitaba algo que estuviera disponible", dijo, "como la Policía o el trabajo funerario". Ahora, a medida que aumenta el número de muertos, Carrillo descubre que está haciendo un poco de ambas cosas. La mayoría de los migrantes provienen de tres países centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque el alguacil también ha encontrado recientemente los cuerpos de ecuatorianos y mexicanos. A diferencia de los que solicitan asilo en otros lugares, los que realizan el peligroso viaje en esta parte del oeste de Texas son los que los oficiales en la frontera llaman "Título 42", en referencia a una política de la era Trump que permite a las autoridades deportar rápidamente a los migrantes por la pandemia de Covid-19. Si bien Biden prometió durante meses levantar el Título 42, recientemente anunció que lo mantendría, debido a la variante Delta del virus, que es más contagiosa y está impulsando los contagios en todo el país. Después de ser expulsados a México, muchos de los migrantes simplemente prueban suerte nuevamente, a veces en lugares excepcionalmente remotos del desierto de Chihuahua. En julio, más de 200 mil migrantes fueron detenidos a lo largo de la frontera, un aumento del 13 por ciento con respecto al mes anterior y el segundo número más alto registrado, según cifras de la Patrulla Fronteriza. De los que fueron arrestados el mes pasado, el 27 por ciento habían sido detenidos anteriormente. Las muertes de migrantes, una espantosa realidad durante décadas, están aumentando en un tramo de la frontera tras otro. En Arizona, se encontraron los restos de 127 migrantes en el primer semestre de este año, frente a 96 en el mismo periodo de 2020, según Humane Borders, un grupo de derechos humanos que documenta tales muertes utilizando datos de la Oficina del Condado de Pima de la Médico Forense en Tucson. En el Valle del Río Grande en el sur de Texas, se encontraron 69 cuerpos de migrantes entre octubre y julio, en comparación con 57 en el mismo periodo del año anterior, según cifras de la Patrulla Fronteriza. El sector de Del Rio de la agencia en Texas tuvo un salto aún mayor, a 71 cuerpos de 34. En la parte de la frontera donde Carrillo trabaja, algunos migrantes mueren de insolación o deshidratación, luego de ser abandonados por contrabandistas. Pero, como explicó el alguacil, hay muchas formas de morir en el desierto. A finales de julio recibió una llamada alrededor de las 3 de la mañana. Una migrante de Ecuador había sido asesinada por un camión de dieciocho ruedas cuando intentaba cruzar la Interestatal 10 cerca de la cabecera del condado de Van Horn. Solo se recuperaron dientes y algunas partes del cuerpo, dijo, revisando las fotos del espantoso accidente. "No quedó nada más", agregó. En otro caso, Carrillo fue llamado al sitio de un tanque de agua vacío en un rancho ganadero, donde encontró a un migrante que se había ahorcado en un árbol de mezquite. "Hizo todo este camino solo para encontrar el tanque vacío", dijo el sheriff. "¿Qué habría estado pasando por su mente en ese momento?". Esas preguntas parecían atormentar a Carrillo mientras miraba la pila de sobres manila en su escritorio. Cada sobre, dijo, incluía detalles sobre un migrante que había muerto en su condado este año. El condado de Culberson, como otros del interior de Texas, no puede pagar su propio médico forense. Entonces, el Departamento del Sheriff lleva los cuerpos a El Paso, a unos 200 kilómetros al oeste, donde los funcionarios cobran alrededor de 3 mil 500 dólares por cada autopsia. Al mismo tiempo, la cárcel de Carrillo está tan llena de contrabandistas que ha tenido que empezar a rechazar a los que le entregan los policías estatales o el personal de la Guardia Nacional que forma parte de la represión migratoria de Abbott. El alguacil dijo que sabía que su objetivo de hacer responsables a los contrabandistas seguía fuera de su alcance. Mientras tanto, espera brindar a las familias de los migrantes fallecidos algún tipo de paz. Muchos de los restos carecen de identificación, por lo que publica detalles sobre algunos casos en su página personal de Facebook. Personas de toda América Latina se acercan a él, desesperadas por obtener información sobre sus seres queridos. En un caso, una mujer en California le preguntó si se había encontrado con el cuerpo de su hermano, que tenía un tatuaje de búho en la pierna y a menudo usaba una gorra de los Chicago White Sox. Con esa información, el alguacil pudo confirmar que los restos de un migrante hallado en junio eran los de un hombre de 28 años de Veracruz, México. Era el hermano de la mujer. "Pudimos devolver el cuerpo a la familia", dijo el sheriff. "Al menos pudimos hacer eso por ellos".