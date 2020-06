Crecen contagios en EU a sus niveles más altos desde abril

The New York Times

Nueva York.- El martes se identificaron más de 35 mil nuevos casos de coronavirus en los Estados Unidos, según una base de datos del New York Times, el total más alto en un solo día desde finales de abril y el tercer total más alto de cualquier día de la pandemia.

A medida que Estados Unidos continúa reabriendo su economía, el número de casos aumenta en más de 20 estados, principalmente en el sur y el oeste. Texas reportó más de 5 mil casos el martes, su mayor total en un solo día hasta ahora. Arizona agregó más de 3 mil 600 casos, también un récord. Y en el estado de Washington, donde los números de casos vuelven a aumentar, el gobernador dijo que los residentes tendrían que comenzar a usar cubrebocas en público.

"Se trata de salvar vidas", dijo el gobernador Jay Inslee, un demócrata. "Se trata de reabrir nuestros negocios. Y se trata de mostrar respeto y cuidado mutuo ".

El elevado número de casos es el resultado del empeoramiento de las condiciones en gran parte del país, así como el aumento de las pruebas, pero las pruebas por sí solas no explican el aumento. Los aumentos en las hospitalizaciones también indican la propagación del virus. Arizona reportó su mayor número de hospitalizaciones por coronavirus el lunes. El porcentaje de personas en Florida que dieron positivo por el virus ha aumentado considerablemente. En Texas, más de 4 mil personas con el virus están hospitalizadas, más del doble que a principios de junio.

Durante el primer pico del virus en abril, las pruebas fueron escasas y muchos estadounidenses que contrajeron el virus nunca aparecieron en los recuentos oficiales. En Missouri, donde los nuevos informes de casos han alcanzado sus niveles más altos en los últimos días, las hospitalizaciones por coronavirus han disminuido ligeramente en el último mes.

"No estamos abrumados", dijo el gobernador Mike Parson, un republicano, en Twitter, vinculando el aumento a más pruebas. “Actualmente no estamos experimentando una segunda ola. No tenemos intenciones de cerrar Missouri de nuevo en este momento ".

"Siento firmemente que nos estamos moviendo en la dirección equivocada y nos estamos moviendo rápido", dijo el alcalde Sylvester Turner, de Houston.