Crece diversidad en Cámaras legislativas de EU

Washington.- El Poder Legislativo de Estados Unidos estará a cargo los próximos dos años del Congreso más diverso en la historia del país.

Más de una cuarta parte de los nuevos miembros de la Cámara de Representantes y del Senado se identifican como afroamericanos, hispanos, asiáticos o nativos americanos.

Estados Unidos ve partir como líder de la Cámara Baja a la primera mujer en ocupar el cargo, Nancy Pelosi, pero la releva al frente del Partido Demócrata Hakeem Jeffries, el primer afroamericano en encabezar a su partido en el Congreso.

Además, llegan otros rostros más frescos como Maxwell Frost, el primer congresista de la Generación Z, y Becca Balint, con quien Vermont se convierte en el último estado en enviar una mujer al Congreso.

Esta Legislatura arranca también con el mayor número de latinos electos: 53. De estos, 14 (siete hombres y siete mujeres) llegan por primera vez al Capitolio.

De los 5 nuevos congresistas hispanos del Partido Republicano tres son mujeres: Lori Chávez-DeRemer, Anna Paulina Luna y Monica De La Cruz.

Sin embargo, la representación femenina en el Congreso avanzó poco, y aún están lejos de ser el 50 por ciento.

La anterior Legislatura la integraban 144 mujeres, ahora son cinco más.

De los 435 miembros de la Cámara, 124 son mujeres, es decir, el 28 por ciento. De éstas, 91 son demócratas y 33 republicanas. En el Senado de 100 integrantes, una cuarta parte son mujeres, 15 del Partido Demócrata, 9 del Republicano y 1 independiente (la senadora por Arizona Kyrsten Sinema, quien renunció a los demócratas en diciembre).

"Hay más mujeres, y la diversidad racial y la diversidad étnica han aumentado con el paso del tiempo, y parece que continúa esa trayectoria, sin embargo, aún está por detrás de lo que la población es", explica Daniel Birdsong, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Dayton.

De acuerdo con cifras del censo de Estados Unidos, con fecha de julio de 2021, 50.5 por ciento de la población son mujeres, mientras que en la fuerza de trabajo de personas de 16 años en adelante la representación femenina es de alrededor de 58 por ciento.

"Aún hay una falta de representación en la Cámara de Representantes y en el Senado entre las mujeres, y ciertamente (la mayoría del Congreso) es abrumadoramente cristiana y tiende a ser más blanca que no blanca, pero la trayectoria está en cierta forma moviéndose hacia una dirección de mayor diversidad", agrega el académico.

Las nuevas líderes

Fue hace cuatro años, en noviembre de 2018, que 36 mujeres llegaron como nuevas integrantes de la Cámara de Representantes (35 demócratas y una republicana) siendo la generación más grande de nuevas congresistas en la historia.

Fue esa misma generación que meses después, el 5 de febrero, acompañadas de colegas veteranas, vistieron de blanco, el color de las sufragistas, durante el discurso del Estado de la Unión del entonces presidente Donald Trump.

"No había forma que ni el presidente ni el público pudiera pasarlas por alto o pasar por alto el mensaje en lo que vestían: uno de igualdad de género y orgullo, el largo arco de la historia y la lucha por los derechos de las mujeres, el compromiso con una agenda y, en el fondo, alegría", escribió entonces Vanessa Friedman en The New York Times.

"(El mensaje) estaba frente a él, cuando miraba a la habitación, y detrás, cuando Pelosi (también de blanco) empuñaba su mazo".

Aquella generación de nuevos congresistas incluyó a la primera musulmana y a la primera nativa americana en ser elegidas al Congreso, a la primera mujer representante de Oklahoma, a las primeras afroamericanas en representar a Massachusetts y Connecticut, cuatro nuevos miembros de la comunidad LGBTQ+, y la mujer más joven en ser elegida para el Congreso.

De las 35 demócratas electas por primera vez en 2018, 25 buscaron la reelección en 2020 y 2022 y varias de ellas ocupan ahora puestos de liderazgos al frente de comités.

Lo anterior podría ser un buen augurio para la nueva generación que llega al Capitolio este año. El actual Congreso, el número 118, eclipsa varias marcas establecidas por la Legislatura saliente. De las 149 mujeres representantes y senadoras, 58 son de color, la cifra más alta hasta el momento.

Sin esconderse

Además, el número de integrantes en el Congreso que se identifican como LGBTQ+ llegó a 13, el máximo hasta ahora.

Entre ellos está Robert Garcia, ex Alcalde demócrata de la ciudad de Long Beach en California, quien fue llevado por su mamá a Estados Unidos cuando apenas tenía 5 años.

La biografía de Garcia en su sitio web destaca que el momento de más orgullo en su vida fue cuando obtuvo la ciudadanía, y que esa es la razón por la que decidió hacer carrera en el servicio público. Es el primer congresista de origen peruano.

"Nerd del cómic. Educador. Estadounidense progresista", dice su biografía en Twitter, acompañada de una bandera de Estados Unidos y una de arcoiris.

En las elecciones intermedias de noviembre, en las que no sólo se renovó el Congreso, sino Gubernaturas, Asambleas y muchos otros cargos locales, se registraron 678 candidatos abiertamente LGBTQ+, el mayor número en la historia. Aproximadamente la mitad (339) ganaron.

A decir del profesor Birdsong, no es que antes no hubiera candidatos o funcionarios electos de esta comunidad, simplemente no lo decían públicamente.

"Creo que el incremento se debe más a que puedan postularse de manera abiertamente gay o lesbiana (...) Actualmente hay menos riesgo de campaña al hacerlo", señala.

"Hace 20 años, hubiera sido más difícil para alguien competir como un hombre abiertamente gay o una mujer lesbiana, porque la gente tenía muchos más sentimientos negativos y percepciones sobre ellos. Es bueno que ahora puedan ser auténticamente quienes son, salir y contender como son y no esconderse de nada".

La generación más diversa

El pasado 8 de noviembre, una generación de jóvenes de menos de 25 años no sólo celebró sino se atribuyó el hecho de que los republicanos no lograran concretar la llamada "ola roja" en las elecciones intermedias.

"Acabamos de arrebatar un distrito suburbano controlado por los republicanos", festejó la musulmana e indioamericana Nabeela Syed, quien a sus 23 años, se convirtió en la más joven en la Asamblea General de Illinois.

"Mi nombre es Joe Vogel, soy un migrante de 25 años, y acabo de ganar la carrera para ser el primer legislador GenZ en Maryland", tuiteó otro joven.

Maxwell Alejandro Frost, de origen cubano y quien formó parte hace unos años del movimiento estudiantil March For Our Lives exigiendo control de armas tras la masacre en una escuela de Florida, se convirtió en el primer joven de la Generación Z electo para el Congreso estadounidense.

"¡HICIMOS HISTORIA! No descarte a los jóvenes", celebró en redes sociales.

A decir del profesor Birdsong, esta generación de jóvenes es un desafío para el sistema bipartidista estadounidense, porque si bien rechazan a los republicanos tampoco se identifican por completo con los demócratas.

"En el futuro, tanto los republicanos como los demócratas deben pensar cómo atraer a estos votantes jóvenes de una manera que los haga sentir cómodos votando por sus candidatos", advirtió el académico de la Universidad de Dayton.

"Es una pregunta parecida a la que tienen que hacerse con los hispanos".

De acuerdo con Birdsong, la generación más joven de votantes es también la generación con mayor diversidad racial en Estados Unidos.