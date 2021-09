Corte Suprema no bloqueará la ley del aborto en Texas

Nueva York— La Corte Suprema se negó poco antes de la medianoche del miércoles a bloquear una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos, menos de un día después de que entró en vigencia y se convirtió en la medida de aborto más restrictiva del país.

La votación fue de 5 a 4, y el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., se unió a los tres miembros liberales de la corte en desacuerdo.

La opinión mayoritaria no estaba firmada y constaba de un solo párrafo largo. Dijo que los proveedores de servicios de aborto que habían impugnado la ley en una solicitud de emergencia ante el tribunal, no habían presentado su caso frente a cuestiones de procedimiento "complejas y novedosas". La mayoría enfatizó que no se estaba pronunciando sobre la constitucionalidad de la ley de Texas y no pretendía limitar las “impugnaciones procesalmente adecuadas”.

Pero el fallo seguramente alimentará las esperanzas de los opositores al aborto y los temores de los defensores del derecho al aborto, ya que la corte toma un caso por separado en su nuevo mandato este otoño para decidir si la Roe contra Wade, la histórica decisión de 1973 que establece un derecho constitucional al procedimiento, debe ser anulada. También hizo que los proveedores de servicios de aborto en Texas rechazaran a las pacientes mientras se esforzaban por cumplir con la ley, que prohíbe los abortos después de aproximadamente seis semanas.

Los cuatro jueces disidentes presentaron opiniones.