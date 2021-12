Corte de apelaciones cuestiona propuesta de secrecía de Trump por caso del 6 de enero

Washington— Una corte federal de apelaciones pareció escéptica este martes sobre la afirmación que hizo el expresidente Donald J. Trump de que él tiene el poder de bloquear el citatorio congresista para obtener los registros de la Casa Blanca relacionados con el ataque al Capitolio, ocurrido el 6 de enero.

El presidente Biden considera que los legisladores deben ver los archivos, y enfrentar a su predecesor sobre el privilegio ejecutivo.

Durante unas tres horas y media de argumentos orales, el panel integrado por tres jueces mostró señales de preocupación para encontrar qué regla general o prueba legal debe regir no sólo en esta disputa sino en cualquiera que haya en el futuro en la que un presidente en funciones y un ex presidente no están de acuerdo sobre si se debe invocar el privilegio ejecutivo sobre documentos en particular.

No existe un claro precedente en la Suprema Corte para determinar qué debe suceder en tal disputa, la cual surgió cuando el comité de la Cámara que investiga el ataque del 6 de enero emplazó a los Archivos Nacionales para que entreguen registros de las comunicaciones y movimientos de Trump antes y durante la crisis.

Después que Biden rechazó invocar el privilegio ejecutivo para bloquear el citatorio, diciendo que era de interés nacional que el comité de supervisión viera los registros a la luz de las circunstancias.

Trump entabló una demanda buscando mantener en secreto los documentos. Un juez de una corte federal de Distrito decidió en noviembre que el Congreso debe recibir los archivos, pero Trump apeló su decisión.