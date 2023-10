Corrigen autoridades de EU, reportan 18 muertos por tiroteo en Maine

Associated Press | Robert Card, de 40 años, de Bowdoin, Maine, es considerado una "persona de interés" en el tiroteo de Lewiston, dijo la policía. Crédito...Departamento de Policía de Lewiston Maine The New York Times | Múltiples personas murieron después de que un hombre armado abriera fuego en una bolera y un bar en Lewiston, Maine

La policía del sur de Maine buscaba el jueves a un hombre armado sospechoso de matar al menos a 18 personas en una bolera abarrotada de Lewiston y en un bar situado a pocos kilómetros. Se pidió a los residentes de la ciudad y de otras localidades cercanas que se refugiaran en sus casas por seguridad. La gobernadora Janet Mills dijo en rueda de prensa que al menos 13 personas también resultaron heridas en los ataques. "Es un día negro para Maine", dijo. Las autoridades buscaban a Robert R. Card, de 40 años y residente en Bowdoin (Maine), que debe ser "considerado armado y peligroso", dijo la gobernadora. Las autoridades han publicado una foto de un hombre con una sudadera marrón con capucha que porta un rifle semiautomático de estilo militar. "Los habitantes de Maine no deben acercarse a él bajo ninguna circunstancia", dijo el gobernador Mills. Los tiroteos en Lewiston tuvieron lugar en la bolera Just-In-Time Recreation, antes conocida como Sparetime Recreation, y en Schemengees Bar & Grille, a unos seis kilómetros de distancia, informó el Departamento de Policía en Facebook. Justin Juray, propietario de la bolera, describió la escena allí como un "caos total". La Policía Estatal de Maine dijo que estaba ayudando a la policía de Lewiston y pidió a los residentes que se mantuvieran fuera de las calles. "Por favor, permanezcan dentro de sus casas con las puertas cerradas", dijo la policía estatal en X. La oficina de asuntos públicos del Ejército de Estados Unidos en el Pentágono dijo que un tal Robert Russell Card II, cuya fecha de nacimiento coincide con la de la persona buscada en relación con los tiroteos, es sargento de primera clase en la Reserva del Ejército. El sargento Card se alistó en diciembre de 2002 y no tiene ningún despliegue de combate. Recibió formación como especialista en suministro de petróleo, lo que implica el envío y almacenamiento de combustible para diversos vehículos y aeronaves militares. Mike Sauschuck, que supervisa la seguridad pública de Maine, dijo en una conferencia de prensa a última hora del miércoles que la policía había localizado un "vehículo de interés" a unas ocho millas de Lewiston, en la localidad de Lisbon, donde también se pidió a los residentes que permanecieran en sus casas.