Convocan Biden a unir a un país ‘desgarrado por la crisis’

Wilmington, Delaware— Joe Biden prometió unir a un Estados Unidos desgarrado por la crisis y el desprecio el jueves por la noche, aceptando la nominación presidencial demócrata y logrando un pináculo en una búsqueda inconclusa que ha durado tres décadas y se ha visto empañada por tragedias personales y tropiezos políticos, así como por rivales más dinámicos.

Los obstáculos pasados se desvanecieron cuando Biden se dirigió a sus compañeros demócratas y a millones de estadounidenses en casa que espera que lo catapulten a la Casa Blanca para reemplazar a Donald Trump, aunque su momento de triunfo no reflejó el dramatismo inmediato, debido a la pandemia de coronavirus, que lo dejó hablando a una arena casi vacía en lugar de a una multitud que vitoreara alegremente.

"Aquí y ahora les doy mi palabra, si me confían la Presidencia, recurriré a los mejores de nosotros, no a los peores", declaró Biden. "Seré un aliado de la luz, no de nuestra oscuridad".

Y no se equivoquen: unidos podemos y superaremos esta temporada de oscuridad en América".

La pandemia ha sacudido a la nación y ha alterado fundamentalmente la campaña. Pero Biden señaló la emergencia de salud pública y las graves consecuencias económicas para convertir en ventaja rasgos que antes se consideraban vulnerabilidades, en particular una larga carrera como funcionario electo, al presentarse a sí mismo como un líder competente en un momento en que la Casa Blanca clama por uno, según aseguran los demócratas.

La aceptación de la candidatura fue el discurso de su vida para Biden, quien a los 77 años sería el presidente de mayor edad jamás elegido si derrota a Trump en noviembre. Pero su convención se apoyó en una generación más joven al inicio de la noche, para ayudar a energizar su coalición en expansión.

Tammy Duckworth, una senadora de Illinois que perdió ambas piernas en Irak y está criando a dos niños pequeños, dijo que Biden tiene "una decencia común".

Cory Booker, el noveno senador afroamericano en la historia de Estados Unidos, dijo que Biden cree en la dignidad de todos los trabajadores estadounidenses.

Y Pete Buttigieg, un veterano militar abiertamente gay de Indiana, de 38 años, señaló que Biden se pronunció a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo como vicepresidente incluso antes de que lo hiciera el presidente Barack Obama.

"Joe Biden tiene razón, esta es una competencia por el alma de la nación. Y para mí, esa competencia no es entre buenos y malos", dijo Buttigieg. "Es la lucha por destacar lo que es bueno para todos los estadounidenses".

Por encima de todo, Biden se estaba enfocando en unir a la nación mientras los estadounidenses lidiaban con la larga y terrible crisis de salud, la devastación económica relacionada, un despertar nacional sobre la justicia racial y Trump, quien despierta emociones acaloradas en todos lados.

El enfoque positivo de Biden el jueves por la noche marcó una ruptura con las graves advertencias ofrecidas por el ex presidente Obama y otros la noche anterior. El presidente número 44 de los Estados Unidos advirtió que la democracia estadounidense en sí podría flaquear si Trump es reelegido, mientras que la compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris, la senadora de 55 años de California e hija de inmigrantes jamaicanos e indios, abordó los problemas raciales de alguna manera. Biden no pudo.

A lo largo de su convención, los demócratas han convocado una urgencia colectiva sobre los peligros de Trump como presidente. En los días previos al discurso de aceptación de Biden, lo catalogaron como una amenaza existencial para el país.

Un partido variado

Más allá del muy esperado discurso de Biden, el programa del jueves fue diseñado para resaltar la diversidad del Partido Demócrata y la nación que espera liderar.

"Sabemos lo importante que es que elijamos líderes reales como Joe Biden y Kamala Harris, personas de honor e integridad, que tienen la justicia cerca de sus corazones y creen que las vidas de mis cuatro hijos negros son importantes", dijo Lance Bottoms. Habló antes de un tributo al fallecido John Lewis, el congresista de Georgia y líder de derechos civiles que dedicó gran parte de su vida a garantizar que los afroamericanos puedan votar.

El Partido Demócrata de Biden ha buscado esta semana presentar una visión coherente de los valores y las prioridades políticas, destacando los esfuerzos para combatir el cambio climático, endurecer las leyes de armas y adoptar una política de inmigración humana. Han establecido un marcado contraste con las políticas y la personalidad de Trump, retratándolo como cruel, egocéntrico y lamentablemente no preparado para manejar prácticamente ninguna de las crecientes crisis y desafíos políticos de la nación.

La votación fue un enfoque principal de la convención del jueves, como lo ha sido toda la semana. Los demócratas temen que la pandemia, y la administración Trump, puedan dificultar que los votantes emitan sus sufragios en persona o por correo.

La comediante Sarah Cooper, una de las favoritas de muchos demócratas por sus videos que sincronizan los labios con los discursos de Trump, lo expresó sin rodeos: "Donald Trump no quiere que ninguno de nosotros vote porque sabe que no puede ganar de manera justa".

El llamado de Biden a la unidad se produce cuando a algunos estrategas les preocupa que los demócratas no puedan retomar la Casa Blanca simplemente derribando a Trump; Biden necesita darle a su extensa coalición algo por qué votar. Es más fácil decirlo que hacerlo en un Partido Demócrata moderno formado por facciones dispares que abarcan generaciones, razas e ideologías.

Aunque ha estado en el centro de atención pública durante décadas, gran parte del electorado sabe poco sobre los antecedentes de Biden antes de que comenzara a servir como vicepresidente del presidente Barack Obama en 2008.

La convención del jueves sirvió como una especie de reintroducción nacional que se basó en algunos de los momentos más dolorosos de su vida.

"Sé lo cruel, cruel e injusta que puede ser a veces la vida", dijo Biden. Añadió: "Encontré que la mejor manera de superar el dolor, la pérdida y el dolor es encontrar un propósito".

Cuando era escolar, sus compañeros de clase y una monja se burlaban de Biden por un tartamudeo severo. Se convirtió en viudo a los 30 años después de perder a su esposa e hija en un accidente automovilístico. Y hace solo cinco años, enterró a su hijo mayor, que fue atacado por un cáncer.