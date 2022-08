Continúan fronteras cerradas, advierten

Ciudad Juárez.— Aunque el Gobierno de Estados Unidos anunció el pasado 8 de agosto la terminación del programa Quédate en México de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), la frontera sigue cerrada, alertó la organización HIAS a los migrantes.

“La terminación de MPP lamentablemente no significa que las personas ya pueden ingresar a los Estados Unidos para pedir asilo ya que las expulsiones bajo Título 42 y las deportaciones aceleradas se continúan aplicando”, informó a través de sus redes sociales.

Después de haber retornado a México a 7 mil 688 solicitantes de asilo, mil 874 de ellos a Ciudad Juárez, el Gobierno de Joe Biden anunció que terminará la política migratoria impulsada por el expresidente republicano Donald Trump, y que volvió a implementarse el pasado 8 de diciembre tras la orden de una Corte de Apelaciones.

‘De forma rápida y ordenada’

El Departamento de Seguridad Nacional “se compromete a poner fin a la implementación ordenada por la corte de MPP de una manera rápida y ordenada. Las personas ya no son inscritas recientemente a los MPP, y las personas que actualmente son parte de los MPP en México serán desafiliadas cuando regresen para su próxima cita programada en la corte. Las personas desafiliadas del MPP seguirán con sus procedimientos de deportación en los Estados Unidos”, informó el Gobierno estadounidense.

Tras la noticia la organización, que cuenta con una sede en Juárez, alertó a los migrantes sobre que Estados Unidos mantiene sus fronteras cerradas a la migración, y no deben dejarse engañar por los traficantes de personas.

“No te dejes engañar, te estaremos comunicando cualquier novedad que emita el Gobierno de los Estados Unidos”, informó.

También explicó que debido al anunció de la terminación del programa MPP, ya no se pondrán a más personas en el programa, y las personas que hayan sido retornadas al acudir a su próxima cita de corte se les permitirá llevar su proceso dentro de los Estados Unidos, pero quedarse en Estados Unidos no significa que la persona ya obtuvo el asilo, sólo que no será regresada a México durante su juicio.

Alcances

7 mil 688 solicitantes de asilo fueron retornados a México

Mil 874 fueron enviados a Ciudad Juárez con el programa