Contienda por el Senado de Pensilvania presenta dos candidatos poco convencionales

The New York Times The New York Times

PUBLICIDAD

Pensilvania.- Uno es un sobreviviente de un derrame cerebral. El otro, un célebre médico de la televisión, podría convertirse en el primer senador musulmán del país. En los días finales de la carrera extraordinaria por el Senado en Pensilvania, el vicegobernador John Fetterman reconoció proactivamente que su recuperación después de sufrir un derrame cerebral hace varios meses sigue siendo un trabajo en progreso, y abordó el tema con una mezcla de humor, sarcasmo y notas de empatía por otras personas que luchan con problemas de salud, mientras compite en una de las carreras más importantes de la nación. PUBLICIDAD En el transcurso de cuatro eventos (una reunión el jueves, una discusión el viernes con una congresista del área de Filadelfia y dos mítines importantes los sábados), Fetterman se mostró enérgico y contundente en ocasiones, pero desigual en nitidez y fluidez. A veces se tropezaba con una palabra, se corregía en mitad de una frase o añadía palabras superfluas. Las decisiones de aborto pertenecen “solo entre una mujer y su médico”, dijo el jueves. Mientras Mehmet Oz choca con Fetterman, el candidato demócrata, en una carrera reñida que podría decidir el control del Senado, se acerca a su origen musulmán con lo que parece ser una gran ambivalencia, y algunos musulmanes estadounidenses tienen sentimientos conflictivos similares. Las identidades personales y políticas de Oz lo hacen poco probable para el papel de una figura pública musulmana que hace historia y rompe barreras. A diferencia de la mayoría de los musulmanes estadounidenses, él es republicano. Y algunos de sus raros comentarios sobre el Islam, incluida una advertencia sobre la ley Shariah en los Estados Unidos, que ningún grupo ha propuesto nunca, han sido vistos por sus compañeros musulmanes como señales islamófobas. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD