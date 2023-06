Contempla Arizona tomar agua del mar mexicano

The New York Times | El área en el borde occidental de Puerto Peñasco donde se propone construir una planta de desalinización The New York Times | Héctor Acosta Félix, jefe del proveedor de agua en Puerto Peñasco, dijo que la desalinización era vital para el futuro de la comunidad The New York Times | Barcos camaroneros en Puerto Peñasco, México, después de un día de pesca en el Golfo de California

Arizona.- Cincuenta millas (80 km) al sur de la frontera de Estados Unidos, a orillas de una ciudad situada en el Golfo de California, unos cuantos acres de arbustos polvorientos podrían decidir el futuro de Arizona. Debido a que las dos fuentes importantes de agua del estado, los mantos freáticos y el río Colorado, están disminuyendo por la sequía, el cambio climático y el uso excesivo, funcionarios están considerando tomar una medida hidrológica: la construcción de una planta en México para quitarle la sal al agua del mar, luego entubar esa agua cientos de millas, la mayoría de ellas por una parte alta, hasta Phoenix. La idea de construir una planta de desalinización en México ha sido discutida en Arizona durante años. Crece la preocupación Pero ahora, el proyecto con valor de 5 billones de dólares propuesto por una empresa israelita, está siendo considerado seriamente, un indicio de que la preocupación acerca de la escasez de agua está poniendo nerviosos a los legisladores de Arizona y de todo el oeste de Estados Unidos. El 1 de junio, el Estado anunció que el área de Phoenix, que es la región que más rápido está creciendo en el país, no tiene suficientes mantos freáticos para apoyar las futuras viviendas que ya han sido aprobadas. Ciudades y desarrolladores que desean construir proyectos adicionales además de los que ya están autorizados tienen que encontrar nuevas fuentes para obtener agua. Funcionarios estatales están considerando destinar 750 millones de dólares iniciales para el costo del proyecto de desalinización, aunque la gobernadora demócrata Katie Hobbs tiene que autorizarlo. Las plantas de desalinización son comunes en los estados costeros como California, Texas y Florida y en más de 100 países. Israel obtiene más del 60 por ciento de su agua potable del Mediterráneo. El proyecto de Arizona sería inusual por la distancia y el que el estado está rodeado de tierra. El agua tendría que viajar unas 200 millas (322 km), escalar más de 2 mil pies (609 m) para llegar a Phoenix. En peligro, actividad pesquera Este proyecto podría llenar el norte del Golfo de California con desechos de salmuera y pondría en peligro una de las actividades pesqueras más productivas de México. El agua podría costar diez veces más que el agua del río Colorado. Ambientalistas argumentan que en lugar de importar agua de otro país, el estado debería proteger su suministro limitado teniendo menos jardines, menos piscinas y tal vez, menos casas. "Lo que Arizona realmente necesita es implementar un plan más sólido para conservar el agua, trasladarla en tubería sería una enorme tontería", comentó Miché Lozano de la Asociación Nacional de Conservación de Parques.