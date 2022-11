Contar todos los votos en Nevada podría llevar días, dicen funcionarios

Nevada.- Los funcionarios electorales en Nevada dicen que se han visto inundados por miles de boletas por correo y que pueden tomar varios días contar los votos y cargar los resultados.

El año pasado, el estado comenzó a exigir que se enviaran boletas por correo a todos los votantes registrados. Si bien las boletas deben tener matasellos del día de las elecciones, se pueden contar si llegan hasta el sábado.

Los funcionarios electorales han enfatizado la necesidad de paciencia y no han ofrecido predicciones sobre la rapidez con la que podrán ofrecer recuentos.

Jamie Rodríguez, la registradora interina de votantes en el condado de Washoe, dijo que esperaba que llegaran aproximadamente 16 mil boletas por correo el día de las elecciones. Ella dijo que esos votos no se contarían hasta el jueves porque los trabajadores electorales estaban muy atrasados.

“Comprendan que, independientemente de los resultados publicados esta noche, definitivamente todavía hay una gran cantidad de votos por contar”, dijo Rodríguez el martes por la noche.

E incluso los resultados que han llegado llegaron lentamente. Nevada no publica sus resultados hasta que el último votante en el estado emita su voto, y las urnas no cerraron oficialmente hasta después de las 9 p.m. hora local. Los recuentos no comenzaron a llegar hasta el martes por la noche, después de que ya se habían publicado muchas elecciones en la costa este.

Las largas esperas y las continuas advertencias de los funcionarios electorales no impidieron que los candidatos, en una carrera competitiva por un escaño en el Senado de Nevada, proyectaran confianza sobre su posición. La madrugada del miércoles, la senadora demócrata Catherine Cortez Masto estaba ligeramente por detrás de su oponente republicano, Adam Laxalt.

“Tenemos muchos de nuestros votos en todo el estado, que aún no han sido tabulados”, dijo Laxalt la noche de las elecciones en una fiesta en Las Vegas. “Vamos a ganar esta carrera”.

“Tuvimos gente votando bajo la nieve y luego bajo la lluvia porque quieren un mejor Nevada y un mejor Estados Unidos”, agregó. “Desafortunadamente, nos espera una larga noche y tal vez unos días después de esta semana, ya que todos los votos están tabulados”.