Contaminación con plomo pasó lagunas en sistema de seguridad alimentaria

Las bolsitas de puré de manzana con sabor a canela que se vendieron el año pasado en tiendas de comestibles y de dólar envenenaron a cientos de niños estadounidenses con dosis extremadamente altas de plomo, dejando a los padres preocupados por los signos de daño cerebral, retrasos en el desarrollo y convulsiones.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), citando a investigadores ecuatorianos, declaró que el responsable de la contaminación era probablemente un molinillo de especias y que la rápida retirada de tres millones de bolsas de puré de manzana protegía el suministro de alimentos.

Pero cientos de páginas de documentos obtenidos por The New York Times y la sala de prensa sobre salud sin ánimo de lucro The Examination, junto con entrevistas con funcionarios del gobierno y de la empresa en varios países, muestran que en las semanas y meses anteriores a la retirada, la compota de manzana contaminada pasó a través de una serie de puntos de control en un sistema de seguridad alimentaria destinado a proteger a los consumidores estadounidenses.

Los documentos y las entrevistas ofrecen la explicación más clara hasta la fecha de la exposición tóxica más generalizada en alimentos comercializados para niños pequeños en décadas. Niños de 44 estados comieron la compota de manzana contaminada, que en algunos casos contenía plomo en niveles extraordinariamente altos.

Una y otra vez, la canela contaminada no se analizaba ni se descubría, como resultado de una F.D.A. sobrecargada y una ley de seguridad alimentaria que da a las empresas, dentro y fuera del país, un amplio margen sobre qué toxinas buscar y si deben analizarse.

"En el mal sentido de la palabra, es asombroso el fracaso catastrófico que se ha producido", afirma Neal Fortin, director del Instituto de Legislación y Reglamentación Alimentaria de la Universidad Estatal de Michigan. "En gran medida, el sistema regulador del suministro de alimentos se basa en un sistema de honor".

La canela procedía de Sri Lanka y fue enviada a Ecuador, donde se molió hasta convertirla en polvo. Probablemente fue allí, según la FDA, donde la canela se contaminó con cromato de plomo, un polvo que a veces se utiliza ilegalmente para teñir o dar volumen a las especias.

La canela molida se vendía, se embolsaba y se volvía a vender a una empresa llamada Austrofood, que la mezclaba en compota de manzana y enviaba bolsas a Estados Unidos. Se vendía con la marca WanaBana y varias marcas genéricas.

Según los registros, Austrofood, con sede en Sangolquí (Ecuador), no analizó la compota de manzana acabada antes de cargarla y enviarla a Estados Unidos.Credit...Ana María Buitrón para The New York Times

Austrofood nunca analizó la canela ni el puré de manzana contaminado para detectar la presencia de plomo antes de enviarlo a Estados Unidos. Según los registros, la empresa se basó en un certificado de un proveedor según el cual la canela estaba prácticamente exenta de plomo. En un comunicado, el proveedor, Negasmart, no habló de dicho certificado, pero afirmó que había cumplido todas las normativas y normas de calidad.

La F.D.A. puede inspeccionar las empresas alimentarias extranjeras que envían productos a Estados Unidos, pero incluso cuando las importaciones de alimentos se dispararon a niveles récord en 2022, las inspecciones internacionales estuvieron muy por debajo de los objetivos fijados por la ley.

Los inspectores estadounidenses no habían visitado Austrofood en cinco años, según muestran los registros.

"Las empresas tienen la responsabilidad de tomar medidas para garantizar que los productos que fabrican no estén contaminados con niveles inseguros de metales pesados", dijo Jim Jones, el principal funcionario de alimentos de la F.D.A., en un comunicado. "El trabajo de la agencia consiste en ayudar a la industria a cumplir y exigir responsabilidades a quienes eludan estos requisitos, según proceda".

La F.D.A. dice que no tiene autoridad para investigar la cadena de suministro internacional. Los registros muestran que el gobierno ecuatoriano tenía la autoridad pero no la capacidad. Los reguladores ecuatorianos nunca antes habían analizado la canela en busca de toxinas y, cuando la FDA pidió ayuda, casi la mitad de los equipos de laboratorio del gobierno estaban fuera de servicio, dijo Daniel Sánchez, jefe de la agencia de seguridad alimentaria de Ecuador.

Se supone que las auditorías privadas de seguridad encargadas por los importadores estadounidenses proporcionan otro nivel de protección. Pero las auditorías suelen limitarse a detectar los peligros que los propios importadores han identificado.

Ninguno de los importadores quiso decir si consideraban el plomo un riesgo o lo habían analizado, y no está claro qué medidas tomaron, si es que tomaron alguna. Pero ninguno bloqueó la compota de manzana. Los registros muestran que un auditor dio al fabricante de puré de manzana una calificación de seguridad A+ en diciembre, mientras los niños estadounidenses estaban siendo envenenados.

La FDA tiene potestad para analizar los alimentos que llegan a la frontera. No hay indicios de que nadie analizara la compota de manzana cuando llegó a los puertos de Miami y Baltimore. Los inspectores realizan la mitad de pruebas de este tipo que hace una década.

La F.D.A. dijo que planeaba analizar el incidente y si necesita solicitar nuevos poderes al Congreso para prevenir futuros brotes.

Un científico de la F.D.A. comprobando la presencia de melamina en la lactosa en 2010.Credit...Michael J. Ermarth/U.S. Food and Drug Administration

La normativa federal lleva años advirtiendo del riesgo de manipulación de los ingredientes alimentarios.

Los cambios en el sistema de seguridad alimentaria surgieron a raíz de un escándalo ocurrido a finales de la década de 2000 en China, donde se utilizó melamina en polvo, barata y tóxica, en lugar de proteínas en polvo en preparados para bebés y alimentos para mascotas. Murieron seis bebés en China y cientos de perros en Estados Unidos.

A medida que las nuevas leyes sobre alimentos importados iban tomando forma, los grupos de presión de las tiendas de comestibles y las empresas alimentarias trabajaban para debilitarlas. Scott Faber, antiguo miembro del grupo de presión de la Asociación de Fabricantes de Comestibles, recuerda haber rechazado propuestas para aumentar el muestreo, las pruebas y los informes.

"Nuestro argumento en aquel momento era que se destruiría demasiado producto si hubiera que hacer más pruebas y muestreos", dijo el Sr. Faber. "Y está claro que los bebés y los niños pequeños están pagando el precio del éxito de la industria". Ahora es un alto cargo del Environmental Working Group, donde aboga por una supervisión más estricta del suministro de alimentos.

Heather Garlich, portavoz de la asociación de la industria alimentaria FMI, declinó hacer comentarios sobre la retirada del puré de manzana. "EE.UU. es líder mundial en seguridad alimentaria gracias a la sólida supervisión gubernamental, las importantes asociaciones público-privadas y las iniciativas de la industria", afirmó Garlich.

La política de seguridad alimentaria es siempre un acto de equilibrio. Sería imposible que los agentes de la F.D.A. abrieran todas las cajas de productos o especias importados y analizaran todos los posibles contaminantes. Cada nuevo requisito que se impone a las empresas añade costes a los alimentos.

Pero los críticos como el Sr. Faber dicen que la F.D.A. ha cedido demasiada supervisión a las empresas.

La Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria, promulgada en 2011 por el Presidente Barack Obama, otorgó al Departamento de Agricultura la facultad de retirar alimentos, rastrear productos y rechazar alimentos de empresas extranjeras que rechacen a los inspectores estadounidenses.

Un cambio importante fue exigir a los importadores que auditaran a sus proveedores. No está claro cómo actuaron exactamente esas empresas durante el incidente de la compota de manzana. Los datos de la F.D.A. muestran que miles de importadores no realizan las auditorías apropiadas.

La ley no se acercó a poner el F.D.A., que supervisa los alimentos estables, queso y productos frescos, a la par con el Departamento de Agricultura, el otro gran regulador de alimentos. Los inspectores de Agricultura trabajan en todas las plantas de procesamiento de carne de Estados Unidos y sólo permiten la importación de carne de países con sistemas de seguridad rigurosos.

En 2022, el Departamento de Agricultura solicitó al Congreso autoridad para establecer límites de metales pesados y exigir a los fabricantes de alimentos infantiles que los analicen, cambios que podrían haber evitado la intoxicación del año pasado. El Congreso no actuó.

A Mother Demands Answers

Thomas Duong y Nicole Peterson trabajaron con el departamento de salud local de Carolina del Norte para averiguar por qué se habían disparado los niveles de plomo en la sangre de sus hijos.Credit...Jesse Barber para The New York Times

La compota de manzana contaminada podría haber pasado desapercibida durante más tiempo si no hubiera sido por una familia de Carolina del Norte.

A principios del verano pasado, Nicole Peterson y Thomas Duong se alarmaron por los niveles de plomo en sangre de sus hijos pequeños en un análisis rutinario. En pocas semanas, los niveles se habían duplicado.

La Sra. Peterson dijo que la pareja trabajó con el departamento de salud local mientras intentaban determinar qué podía estar perjudicando a sus hijos. No dormíamos ni comíamos, esto nos estaba volviendo locos", dijo la Sra. Peterson. Ella y su marido han demandado a Dollar Tree, donde compraron la compota de manzana, y a WanaBana, un distribuidor estadounidense dirigido por funcionarios de Austrofood.

Una portavoz de Dollar Tree dijo que la empresa está comprometida con la seguridad de los productos que vende. Austrofood dijo que había confiado en la certificación de su proveedor y que ninguno de sus otros productos ha sido retirado del mercado.

Su hija de 3 años, una niña feroz y brillante a la que le encantan los vestidos con volantes y el esmalte de uñas, tenía un nivel de plomo en sangre de 24 microgramos por decilitro, casi siete veces el nivel de preocupación del C.D.C.. Su hermano pequeño, un niño tranquilo al que le encantan los camiones ruidosos y la música de baile, había alcanzado un nivel de 21 microgramos.

Los investigadores de salud pública registraron su casa y la guardería, pero no encontraron la fuente. Cuando los análisis de sangre de los padres resultaron normales, empezaron a sospechar de un alimento que sólo comían los niños: bolsitas de puré de manzana con canela.

Las autoridades sanitarias de Carolina del Norte las analizaron y detectaron niveles de plomo extraordinariamente altos.

Esto llevó a la FDA a actuar.

En busca del origen

A finales de octubre, Austrofood retiró millones de bolsas de compota de manzana. La FDA cree que esta medida ha eliminado la canela contaminada del suministro de alimentos estadounidense.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades calculan que más de 400 bebés y niños pequeños resultaron intoxicados. El resultado medio de las pruebas fue seis veces superior al nivel hallado en la crisis del agua causada por las tuberías de plomo hace una década en Flint, Michigan.

La exposición en Flint fue más sostenida, y sus efectos a largo plazo han resultado difíciles de cuantificar. Pero años después, el número de alumnos de la ciudad que cumplían los requisitos para recibir educación especial se duplicó.

A principios de este mes, la FDA declaró que los investigadores ecuatorianos creen que la canela fue probablemente contaminada por Carlos Aguilera, que dirigía un molino de especias. La agencia sanitaria ecuatoriana presentó una denuncia administrativa contra Aguilera, alegando que había trabajado sin permiso y utilizado maquinaria averiada que aumentaba el riesgo de impurezas, según consta en los registros. La denuncia está pendiente.

Los funcionarios ecuatorianos se llevaron canela envasada de los clientes de Aguilera que dio positivo en plomo, según los informes de inspección y las entrevistas.

Pero los investigadores no encontraron canela contaminada en la planta del Sr. Aguilera, según muestran los registros. En una entrevista con periodistas, negó haber añadido cromato de plomo.

Austrofood no está obligada explícitamente a analizar sus productos en busca de plomo. Según la normativa de la FDA, las empresas sólo deben identificar los posibles riesgos para la seguridad alimentaria y elaborar planes para abordarlos.

Austrofood tenía un plan, pero el plomo no figuraba entre los riesgos previstos, según los registros de la FDA.

Después de la intoxicación por plomo, la F.D.A. citó a Austrofood por no identificar el plomo como un peligro, según muestran los registros de la agencia.

¿Dónde estaba la FDA?

No hay constancia de que la FDA haya inspeccionado nunca la fuente original de la canela, y ninguna de las otras empresas de la cadena de suministro podía someterse a inspecciones de la FDA porque no envían directamente a EE.UU. Credit...Sarah Silbiger/Getty Images

Se suponía que la industria nunca iba a autocontrolarse por completo. La ley de seguridad alimentaria exigía que la FDA aumentara la supervisión en el extranjero y realizara unas 19.000 inspecciones alimentarias internacionales al año.

La agencia nunca se acercó a ese objetivo. El año pasado, los registros muestran que los reguladores llevaron a cabo alrededor de 1.200 inspecciones en el extranjero - visitando menos del 1 por ciento de los fabricantes de alimentos internacionales registrados por la F.D.A..

Cuando la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno señaló el problema en 2015, la F.D.A. citó fondos insuficientes y cuestionó "la utilidad de realizar tantas inspecciones." La oficina de rendición de cuentas dijo recientemente que todavía estaba esperando que la F.D.A. dijera lo que consideraba el número apropiado de inspecciones.

Funcionarios estadounidenses inspeccionaron Austrofood en 2019. No está claro qué pruebas realizaron, pero los registros comerciales muestran que la compañía no estaba exportando productos de canela a los Estados Unidos, por lo que la especia probablemente no fue un factor en la inspección. Los reguladores no encontraron ningún problema que aconsejaran solucionar, según muestran los registros.

Los inspectores no volvieron hasta que se descubrió el envenenamiento por plomo, casi cinco años después.

No hay constancia de que la F.D.A. inspeccionara nunca la fuente original de la canela, la empresa Samagi Spice Exports, con sede en Sri Lanka. Nanda Kohona, director de marketing de la empresa, declaró que ésta había realizado sus propias pruebas de plomo.

Ninguna de las demás empresas de la cadena de suministro de canela podía someterse a las inspecciones de la F.D.A. porque no realizan envíos directos a Estados Unidos.

"Creo que lo que falta es una agencia reguladora totalmente independiente que controle el proceso, que vaya y haga inspecciones", dijo Sarah Sorscher, directora de asuntos reguladores del Center for Science in the Public Interest.

La Sra. Peterson, la madre de Carolina del Norte cuya persistencia desencadenó la búsqueda, dijo que se sintió aliviada cuando se descubrió que el puré de manzana era la fuente de plomo. Pero su familia está ahora muy atenta a los retrasos en el desarrollo de sus hijos.

Incluso niveles bajos de exposición al plomo en niños se han relacionado con hiperactividad, cambios de humor y déficits en lectura y habilidades sociales.

"Al fin y al cabo, sólo esperamos que nuestros hijos estén sanos y puedan mantenerse sanos", afirma.

"No deberían preocuparse por lo que comen. Nadie debería hacerlo".