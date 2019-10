Consideró Trump a Ucrania como adversario y no aliado, según testigos

Washington— A puerta cerrada, el presidente Donald Trump ha dejado en claro sus puntos de vista sobre Ucrania: “Ellos trataron de dañarme”.

El presidente, de acuerdo a personas que tienen conocimiento de testimonios en la investigación sobre el juicio político que está llevando a cabo la Cámara, considera al aliado del Europa del Este como responsable de la interferencia en la elección del 2016, no a Rusia, cuyo caso fue investigado por el fiscal especial Robert Mueller.

Se trata de un punto de vista que ha sido negado por la comunidad de inteligencia, que está en desacuerdo con la política exterior de Estados Unidos y que ha sido descartado por muchos de los compañeros republlcanos de Trump.

Sin embargo, la creencia de Trump sugiere el grado al que su enfoque con Ucrania, incluyendo la petición, que actualmente es el centro de la destitución, hecha al presidente de Ucrania para que le “hiciera un favor” e investigara a los demócratas, fue matizada con una teoría de conspiración que desde hace tiempo no ha podido ser probada y ha circulado en línea y en algunas partes de los medios de comunicación conservadores.

Este lunes, Trump volvió a considerar la investigación sobre el juicio político como “una cacería de brujas” e insistió en que no hizo nada malo en la llamada telefónica con el presidente Zelensky de Ucrania.