Consideraría Hillary Clinton contender para el 2020

Probablemente Hillary Clinton no esté lista para renunciar a sus sueños de ocupar la Oficina Oval.

“Clinton anda diciéndole a la gente que no está descartando la idea de contender para el 2020”, dijo Jeff Zeleny, de CNN. “Tres personas me han dicho que esta semana, Clinton le decía a la gente que con todas estas noticas sobre las acusaciones, sobre todo los cargos contra Roger Stone, les dijo a varias personas, ‘miren, no estoy descartando esto”.

Sin embargo, agregó Zeleny, “eso no significa que exista alguna campaña esperando a arrancar, ni que se esté preparando algún plan”. Un amigo cercano de Clinton dijo “no me sorprendería mucho si se lanzara”.

“La mayoría de los candidatos presidenciales nunca descartan totalmente la posibilidad de contender por la presidencia” otra vez, señaló Zeleny. “Pero creo que por lo menos tenemos que estar dispuestos a mantenernos atentos a la posibilidad de que Hillary Clinton todavía esté hablando al respecto. Quiere enfrentarse a Trump. ¿Podría ganar la primaria demócrata primero? Eso no lo sé”.