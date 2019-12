Consideran republicanos del Senado no tener testigos en juicio político

Washington— Los republicanos del Senado están empezando a apoyar la idea de tener un juicio político más corto en el Senado --- uno que, contrario al deseo del presidente Donald Trump, no incluirá testigos, informó CNN.

El borrador del juicio en el Senado sigue bajo deliberación y los líderes han dejado en claro que no han tomado ninguna decisión final acerca de la estrategia o estructura a seguir, sin embargo, en entrevistas en los últimos días, senadores republicanos dijeron que están empezando a ver el beneficio de llevar a cabo un proceso corto, dejando fuera testigos y simplemente enfocándose en los hechos con una presentación de los encargados de la Cámara y la Casa Blanca.

Eso muestra un cambio respecto a unas semanas antes cuando un grupo de senadores republicanos señaló que se extenderían para asegurarse que los votantes no los acusaran de acortar el proceso.

Esa era una postura que iba de acuerdo con la Casa Blanca de Trump, que dijo públicamente y en repetidas ocasiones que deseaba escuchar el testimonio de personas que incluían a Hunter Biden y al denunciante.