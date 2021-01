Consecuencias de elecciones del 2020 podrían durar mucho más allá de Trump

Washington— Para muchos partidarios de Trump, la inauguración de Joseph R. Biden Jr. esta semana será una señal de que es hora de seguir adelante. El presidente tenía cuatro años, pero Biden ganó, y eso es todo.

Pero para una parte de los 74 millones de estadounidenses que votaron por el presidente Trump, los eventos de las últimas dos semanas: las cinco muertes, incluida la de un oficial de policía del Capitolio, los arrestos que siguieron y la destitución de Trump y la derecha extremistas de las plataformas tecnológicas no han tenido un efecto de castigo.

Por el contrario, las entrevistas en los últimos días muestran que su ira y paranoia solo se han profundizado, lo que sugiere que incluso después de que Trump abandone la Casa Blanca, la aceptación de las teorías de conspiración y la ira sobre las elecciones de 2020 perdurarán, no solo entre los grupos extremistas, sino entre muchos estadounidenses.

“No puedo simplemente sentarme y decir: 'Está bien, volveré a ver futbol americano'”, dijo Daniel Scheerer, de 43 años, conductor de un camión de combustible en Grand Junction, Colorado, que asistió al mitin en Washington la semana pasada, pero dijo que no entró al Capitolio y que no tenía nada que ver con los que sí. Dijo que no toleraba a los violentos, pero creía que los medios de comunicación habían "sesgado totalmente" el evento, oscureciendo lo que él ve como la verdadera historia del día: la protesta popular contra el fraude electoral.

"Si toleramos una elección fraudulenta, creo que dejamos de tener una república", dijo. "Nos convertimos en un estado totalitario".

El señor Scheerer dijo que no estaba defendiendo la violencia, ni era parte de ningún grupo que lo fuera. Pero se hizo eco de las opiniones de muchos que apoyaron los eventos en Washington la semana pasada: una ferviente creencia de que algo malo está a punto de suceder y que hay un instinto para luchar contra ello.