Conoce Bolton sobre 'reuniones de relevancia' en torno a Ucrania, según abogado

Atlanta.- John R. Bolton, ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, tiene conocimiento de “muchas reuniones y conversaciones de relevancia” relacionadas con la campaña de presión contra Ucrania que los investigadores de la Cámara de Representantes aún no conocen, según dijo su abogado a los legisladores el viernes.

El abogado, Charles J. Cooper, hizo esta tentadora aseveración en una carta dirigida al abogado principal de la Cámara de Representantes en respuesta a los presidentes de los comités de la Cámara de Representantes que quieren que Bolton rinda testimonio en sus procedimientos de juicio político pero expresaron su reticencia a ir a la corte para obtener una orden que lo obligaría a hacerlo.

Cooper no dio más detalles sobre a qué reuniones y conversaciones se refería, dejando a los demócratas de la Cámara adivinando sobre lo que Bolton podría saber.

Bolton no se presentó para una deposición programada para el jueves porque, según su abogado, quiere que un juez determine si él o su ex suplente, Charles M. Kupperman, deban rendir testimonio en desafío a la Casa Blanca . En efecto, Bolton y Kupperman están pidiendo un fallo judicial que resuelva las demandas en pugna el poder ejecutivo, el cual no quiere que testifiquen, y el poder legislativo, el cual dice que sí deben hacerlo.