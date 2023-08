Confirma Trump que no asistirá a debate republicano

Nueva York.- El expresidente Donald Trump confirmó hoy que se saltará el primer debate presidencial republicano del miércoles, así como otros.

"El público sabe quién soy y lo exitoso que fue mi presidencia", escribió Trump en su sitio de redes sociales.

"¡POR LO TANTO, NO PARTICIPARÉ EN LOS DEBATES!"

Su portavoz no aclaró de inmediato si planea boicotear todos los debates primarios o solo aquellos que actualmente están programados.

El expresidente y temprano favorito del Partido Republicano había dicho durante meses que veía poco beneficio en unirse a sus rivales republicanos en el escenario cuando se reúnan por primera vez en Milwaukee el miércoles, dada su sólida ventaja en la carrera. Y había dejado claro a quienes había hablado en los últimos días que su opinión no había cambiado.

"¿Por qué permitiría que personas con un 1 o 2 por ciento y un 0 por ciento me hagan preguntas toda la noche?", dijo en una entrevista en junio con el presentador de Fox News, Bret Baier, quien servirá como moderador. Trump también ha criticado repetidamente a Fox, el anfitrión del evento en horario estelar el 23 de agosto, insistiendo en que es una "cadena hostil" que él cree que no lo tratará justamente.

Trump había estado discutiendo varias opciones de contraprogramación para los debates, incluyendo sentarse para una entrevista con el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, quien ha estado conduciendo un programa en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Según una persona familiarizada con la visita que habló bajo condición de anonimato, Carlson fue visto en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, antes del anuncio. El New York Times informó el sábado que la entrevista programada para emitirse el miércoles ya había sido grabada.

"No podemos confirmar ni negar, manténganse al pendiente", dijo el portavoz de Trump, Steven Cheung.

La idea había sido una de varias alternativas que Trump había mencionado en conversaciones en las últimas semanas. Estas incluían la posibilidad de presentarse en Milwaukee en el último minuto, asistir pero sentarse en la audiencia y ofrecer comentarios en vivo en su sitio Truth Social. También había discutido la posibilidad de llamar a diferentes redes para atraer espectadores lejos del debate, o celebrar un mitin en su lugar.

La decisión marca otro capítulo en la continua disputa de Trump con Fox, que una vez fue un firme defensor, pero que ahora se percibe como más favorable a su principal rival, el Gobernador de Florida, Ron DeSantis. Ejecutivos y presentadores de Fox habían presionado a Trump para que asistiera, tanto en privado como en cadenas de radio. Pero Trump, según una persona cercana a él, no se dejó persuadir, ya que creía que los ejecutivos no lo estarían cortejando si no estuvieran preocupados por sus índices de audiencia.

Una persona familiarizada con el asunto había dicho anteriormente el domingo que Trump y su equipo no habían notificado al Comité Nacional Republicano de sus planes.

Mientras tanto, los rivales de Trump lo habían estado provocando para que apareciera y se estaban preparando con la esperanza de que lo hiciera, preocupados de que su ausencia pudiera hacer que parecieran candidatos de segundo nivel y negarles la oportunidad de asestar un golpe definitivo contra el Goliat de la carrera que podría cambiar su trayectoria.

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, uno de los pocos candidatos dispuestos a enfrentarse directamente a Trump, ha estado acusando al ex Presidente de "no tener el valor de presentarse" y llamándolo "cobarde" si no lo hace.

"No podemos permitirnos un candidato que sea demasiado débil para debatir", lanzó un super PAC que apoya a DeSantis.

Trump ha respondido a los ataques, diciéndole a Eric Bolling de Newsmax que veía poco beneficio en participar cuando ya lidera por un amplio margen.

"No se trata de valentía. Se trata de inteligencia", dijo.

Trump también ha dicho que no firmará un compromiso de apoyar al eventual candidato republicano si pierde la nominación, un requisito establecido por el Comité Nacional Republicano para aparecer en el escenario.

"¿Por qué lo firmaría?", dijo.

"Puedo nombrar a tres o cuatro personas que no apoyaría para Presidente. Así que ahí mismo hay un problema".

No obstante, sus asesores insistieron durante semanas en que aún no había tomado una decisión final, aunque reconocieron que era "bastante claro" a partir de sus declaraciones públicas y privadas que era poco probable que apareciera.