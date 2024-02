Confiesa mago que le pagaron para crear con IA audio de Biden

Concord, Nueva Hampshire.- Un mago de Nueva Orleans dijo el viernes que un consultor demócrata que trabajó para la campaña presidencial de Dean Phillips lo contrató para crear el audio de lo que las autoridades han dicho que puede ser el primer intento conocido de utilizar inteligencia artificial para interferir con elecciones estadounidenses.

Paul Carpenter dijo a The Associated Press que Steve Kramer lo contrató para usar inteligencia artificial para imitar la voz del presidente Joe Biden en las llamadas automáticas, que buscaban disuadir a la gente de votar en las primeras primarias del país de New Hampshire el mes pasado.

Las autoridades de New Hampshire han dicho que el mensaje grabado, enviado a miles de votantes dos días antes de las elecciones del 23 de enero, violaba las leyes estatales de supresión de votantes. Han emitido órdenes de cese y desistimiento a dos empresas de Texas que creen que estuvieron involucradas. NBC News informó por primera vez sobre la conexión con el mago de Luisiana.

Un portavoz del fiscal general, John Formella, se negó a comentar ayer viernes sobre si los investigadores están investigando a Carpenter o a Kramer, y se limitó a decir que la investigación continúa.

La campaña de Phillips denunció las llamadas y las supuestas acciones de Kramer, diciendo que los 260 mil dólares que le pagó en diciembre y enero fueron para ayudarlo a aparecer en las boletas electorales en Nueva York y Pensilvania.

“Si es cierto que el señor Kramer estuvo involucrado en la creación de llamadas automáticas ‘deepfake’, lo hizo por su propia voluntad, lo que no tuvo nada que ver con nuestra campaña”, dijo la portavoz Katie Dolan en un comunicado enviado por correo electrónico. “La noción fundamental de nuestra campaña es la importancia de la competencia, la elección y la democracia. Nos disgusta saber que el Sr. Kramer está supuestamente detrás de este llamado, y si las acusaciones son ciertas, denunciamos absolutamente sus acciones”.

Kramer, contactado por mensaje de texto, remitió sus preguntas el viernes al consultor político Hank Sheinkopf, quien no respondió de inmediato a un mensaje de correo electrónico.

Liz Purdy, asesora principal de la campaña Biden–Harris en New Hampshire, dijo que apoya los esfuerzos para responsabilizar a cualquiera que intente perturbar las elecciones y permanezca “hipervigilante” ante las amenazas de desinformación.

En la entrevista telefónica con AP, Carpenter dijo que conoció a Kramer a través de un conocido mutuo y que se hospedaban en la misma casa de Nueva Orleans cuando discutieron el uso de IA para crear audio.

Carpenter, un mago callejero que le dijo a NBC que tiene récords mundiales en flexión de horquillas y escapes con camisa de fuerza, dijo que ha estado involucrado en la creación de contenido para redes sociales durante unos 20 años. Las capturas de pantalla que compartió con NBC News y AP incluyen un mensaje de texto que Kramer le envió tres días antes de las primarias diciendo que le había enviado un guión a Carpenter por correo electrónico. Las transacciones de Venmo muestran una cuenta con el mismo nombre en la que el padre de Kramer le pagó a Carpenter 150 dólares el 20 de enero.

Dos días después, cuando se conoció la noticia de la llamada automática falsa de Biden, los mensajes de texto proporcionados por Carpenter muestran a Kramer enviándole un enlace a una historia y el mensaje “Shhhhhhh”.

Carpenter dijo que cuando hizo el audio pensó que Kramer estaba trabajando para la campaña de Biden. Le dijo a la AP que tiene un abogado y está considerando emprender acciones legales contra Kramer.

“No sabía nada sobre él trabajando en la otra campaña presidencial”, dijo.

Carpenter, quien dijo que no tiene una dirección permanente y divide su tiempo entre Nueva Orleans y Houston, dijo a NBC News que Kramer le ordenó que borrara el guión de Biden y otros correos electrónicos y que él cumplió.

La llamada automática grabada se envió a entre 5 mil y 25 mil votantes. Utilizó una voz similar a la de Biden, empleó su frase de uso frecuente “qué montón de tonterías” y sugirió falsamente que votar en las primarias impediría a los votantes emitir su voto en las elecciones generales de noviembre.

Biden ganó las primarias demócratas como candidato por escrito después de mantener su nombre fuera de la boleta en deferencia a la nueva posición de Carolina del Sur como líder en las primarias demócratas.