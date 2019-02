Condiciona Whitaker su comparecencia ante Congreso

Washington.- El jueves por la tarde el Departamento de Justicia notificó al Comité Judicial del Congreso que el procurador general en funciones Matt Whitaker no comparecerá el viernes en una audiencia de supervisión seguida de cerca a menos que se le garantice por escrito que no se le entregará citatorio, publicó CNN.

Whitaker amenaza con no rendir su testimonio después de que el Comité Judicial del Congreso votara horas antes a favor de autorizar ordenar la presencia de Whitaker para la comparecencia del viernes —el director del panel, Jerry Nadler, señaló que sólo recurriría al citatorio si Whitaker no se presentaba o no respondía las preguntas del comité, incluyendo las referentes a las conversaciones con la Casa Blanca acerca de las indagatorias realizadas por el asesor especial Robert Mueller.

En misiva, el Departamento de Justicia criticó a Nadler por autorizar el citatorio “a pesar de que el comité aún no había hecho una sola pregunta” a Whitaker y sugirió que los demócratas deseaban “transformar la audiencia en un espectáculo público”.