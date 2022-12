Condena no será una sentencia de muerte financiera para Organización Trump

Washington.- La condena de la empresa familiar de Donald J. Trump este martes representó un golpe devastador para el expresidente, exponiendo lo que los fiscales llamaron una "cultura de fraude y engaño" en su empresa y proporcionando municiones a sus rivales políticos mientras se embarca en una tercera campaña presidencial.

La propia Organización Trump, sin embargo, se enfrenta a una amenaza mucho más leve.

La sanción máxima que la empresa podría pagar es de 1.62 millones de dólares, una gota en el océano para la Organización Trump, que a menudo recaudó cientos de millones de dólares en ingresos al año durante su presidencia. La compañía ha gastado más dinero pagando a sus abogados para pelear el caso.

El tamaño del castigo potencial subraya que, si bien la condena por fraude fiscal ha manchado para siempre el nombre de la Organización Trump, y la calificó como una empresa criminal, la empresa enfrenta mucho menos que una sentencia de muerte financiera.‌ ‌Y ayuda a explicar por qué la empresa no estaba dispuesta a declararse culpable.

La Organización Trump se resistió a un acuerdo incluso después de que su director financiero de muchos años, Allen H. Weisselberg, aceptara declararse culpable y testificar en el juicio de la empresa, que se centró en los beneficios de lujo extraoficiales que la empresa entregó a algunos de sus ejecutivos.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan no acusó a Trump, ni a nadie de su familia, de participar en el ardid, aunque los fiscales nombraron generosamente al expresidente y a sus hijos adultos en el juicio. En sus argumentos finales, usaron una sola prueba para tratar de convencer al jurado de que Trump había aprobado el esquema.

Aunque la Organización Trump ha mantenido su inocencia, y Trump ha atribuido el caso a una cacería de brujas por motivos políticos por parte del fiscal de distrito, Alvin L. Bragg, la compañía podría haber estado más dispuesta a llegar a un acuerdo si ‌hubiera estado enfrentando un castigo más severo.‌

No está claro qué cambios podría hacer Trump en la empresa a raíz del veredicto. La Organización Trump es una colección de más de 500 entidades corporativas, de las cuales solo dos estaban en juicio.

Es posible que pueda cerrar esas corporaciones, Trump Corporation y ‌Trump Payroll Corp., sin mucho esfuerzo.

Una empresa, por supuesto, no puede ser encarcelada, y las dos corporaciones de Trump condenadas no cotizan en bolsa. Como tal, no hay reguladores financieros que los castiguen ni inversores públicos que huyan de ellos.‌ ‌