Conclusiones del testimonio de Hunter Biden

Nueva York.- Tras años persiguiendo a Hunter Biden, el hijo del presidente, los republicanos tuvieron por fin la oportunidad de interrogarle durante una entrevista de más de seis horas el miércoles, en su búsqueda de pruebas para intentar impugnar a su padre.

Los republicanos no tardaron en publicar una transcripción de 229 páginas de la entrevista, en la que se ve a Hunter Biden ansioso por enfrentarse a los legisladores del Partido Republicano por sus acusaciones de que él y su padre habían cometido irregularidades a través de sus negocios internacionales.

A pesar de los cargos penales pendientes contra él, Biden, de 54 años, nunca invocó su derecho a no autoinculparse, recogido en la Quinta Enmienda. En lugar de ello, polemizó con los republicanos, criticando sus preguntas y ofreciendo explicaciones -a menudo muy poco favorecedoras para él mismo- sobre sus acciones.

A lo largo de la entrevista, Biden mantuvo que su padre nunca había estado implicado en sus negocios e insistió en que la culpa de sus fechorías no debía recaer en Biden.

"Mis errores y mis defectos son míos, no de mi padre", declaró Hunter Biden.

He aquí seis puntos de su esperado testimonio.

Se describió a sí mismo como "un absoluto imbécil e idiota"

A lo largo de la sesión, la determinación de Hunter Biden de defender a su padre sólo se vio igualada por su voluntad de reconocer sus propios fallos personales en términos contundentes y a veces pintorescos.

Al abordar una de las pruebas que más han llamado la atención de la investigación republicana, ofreció una explicación inocente -aunque que jugaba con sus propias debilidades- para un texto de 2017 en el que parecía utilizar la presencia de su padre como una forma de presionar a un potencial socio comercial chino para seguir adelante con un acuerdo energético propuesto.

"Estoy sentado aquí con mi padre y nos gustaría saber por qué no se ha cumplido el compromiso", escribió Biden en el mensaje de WhatsApp.

En la declaración, Hunter Biden dijo que no recordaba haber enviado ese mensaje, pero que si lo había hecho, debía de estar drogado o borracho en ese momento. Añadió que el mensaje parecía haber sido enviado a la persona equivocada, que tenía el mismo apellido que el posible socio comercial, y que su padre no había estado realmente en la habitación.

"Asumo toda la responsabilidad por haber sido un absoluto imbécil e idiota cuando envié este mensaje, si es que envié este mensaje", dijo.

Días después del mensaje, una entidad controlada conjuntamente por Hunter Biden recibió una transferencia de 5 millones de dólares, según los republicanos de la Cámara de Representantes. El Sr. Biden también criticó a los agentes de Hacienda que habían presentado los mensajes de WhatsApp ante el Congreso, diciendo que habían mezclado dos conjuntos diferentes de mensajes para producir pruebas engañosas.

Explicó por qué y cómo había enviado dinero a los miembros de su familia

Hunter Biden declaró que el dinero que había enviado a los miembros de su familia no era más que parte de sus propios ingresos para ayudarles a cubrir sus gastos, incluidos los reembolsos. Los republicanos han dicho que las transacciones demuestran que la familia Biden recibió beneficios de sus negocios internacionales.

Biden dijo que solía pedir a su socio, Rob Walker, que enviara parte del dinero que había ganado a distintos miembros de la familia. Cuando los republicanos sugirieron que había algo raro en los pagos, como los de su tío y su cuñada, porque el dinero no se enviaba primero a Hunter Biden, el Sr. Biden explicó que sólo había estado tratando de ahorrar dinero.

"A veces puedo ser, oximorónicamente, tacaño. Es para ahorrarme dos transferencias", explicó Biden, y añadió que le decía a Walker: "Por favor, envíelo directamente a Hallie; por favor, envíelo directamente al tío Jim". Pero es todo mi dinero, y no es nada para mi padre".

Nunca hubo un "10 sostenido por H para el grandote"

El Sr. Biden dijo a los republicanos que la sugerencia en un mensaje ahora famoso enviado por un socio de negocios, James Gilliar, de que metiera a su padre en los negocios - "¿10 mantenidos por H para el grande?", escribió el Sr. Gilliar- había sido rápidamente rechazada. escribió el Sr. Gilliar- había sido rápidamente rechazada.

"Realmente no sé de qué demonios estaba hablando James", dijo Biden a los investigadores, y añadió: "Creo que era un cuento chino. Como, 'Joe Biden está fuera de la oficina. Quizá podamos involucrarle'". "

Pero Hunter Biden dijo que creía que la idea era "absolutamente ridícula", y añadió: "Y por eso la descarté".

Defendió cenar y hablar por teléfono con su padre en presencia de socios comerciales

El Sr. Biden reconoció que su padre había asistido ocasionalmente a comidas en las que estaban presentes socios comerciales, pero negó que hubieran hablado de negocios. Por ejemplo, dijo, el Sr. Biden asistió a una cena en el Café Milano que era una presentación para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, donde se sentó junto al Padre Alexander Karloutsos de la Iglesia Ortodoxa Griega.

"Mi padre no vino a cenar; vino y se sentó en las presentaciones. Se sentó junto al padre Alex, al que conoce desde hace casi 42 años, que era un amigo íntimo de la familia", dijo Hunter Biden. "Y creo que probablemente se tomó una Coca-Cola y un plato de espaguetis".

Luego dijo que su padre había terminado de comer, estrechado la mano, abrazado a un par de personas y salido.

Hunter Biden también defendió su costumbre de poner a su padre en el altavoz cuando se reunía con socios comerciales, un patrón que su antiguo socio Devon Archer había destacado en un testimonio anterior. Dijo que era algo que había hecho toda su vida, ya fuera con familiares, amigos o socios.

"Me sorprende que mi padre no me haya llamado ahora mismo, y si lo hiciera, le pondría en el altavoz para saludarle", dijo Hunter Biden en la declaración, añadiendo: "Siempre coges el teléfono. Es algo que siempre hacemos".

Dijo que no recordaba o desconocía detalles clave

Tal vez no resulte sorprendente, dado que ha admitido haber consumido drogas a lo largo de los años, que Hunter Biden declarara que no recordaba detalles clave de las acusaciones de los republicanos contra él. Dijo que no podía recordar ciertos acontecimientos o detalles unas dos docenas de veces durante la entrevista de más de seis horas.

Por ejemplo, el Sr. Biden dijo que no recordaba haber dejado un ordenador portátil clave para el caso de los republicanos en un taller de Delaware -y sugirió que podría no haberlo hecho- o un almuerzo en el Four Seasons con socios de negocios al que supuestamente había asistido su padre.

También sugirió que le habían ocultado algunas de sus prácticas empresariales y las de sus socios, como quién había pagado un coche deportivo de 142 mil dólares que él había recibido. El Sr. Archer declaró anteriormente que lo había pagado un empresario kazajo.

"Recibí un coche y sé por qué recibí un coche", dijo Hunter Biden, añadiendo: "Fue un pago. Fue una forma disparatada de hacerlo, pero así lo entendí".

Discutió acaloradamente con los republicanos

Largas partes de la entrevista se centraron en la bien documentada adicción a las drogas de Hunter Biden, pero se enfadó especialmente cuando el representante Matt Gaetz, republicano de Florida, que está siendo investigado por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes por acusaciones que incluyen el consumo de drogas ilícitas, trató de interrogarle al respecto.

"¿Tomaba usted drogas cuando estaba en el consejo de Burisma?". preguntó el Sr. Gaetz, refiriéndose a una empresa energética ucraniana que ha sido el centro de las acusaciones republicanas.

"Sr. Gaetz, míreme a los ojos. ¿De verdad cree que eso es apropiado?" respondió Biden, añadiendo: "De todas las personas sentadas alrededor de esta mesa, ¿cree que es apropiado preguntarme eso?".

Fue uno de los varios momentos de confrontación de la entrevista a puerta cerrada.

En otro, Biden arremetió contra los republicanos por no someter al mismo escrutinio al yerno del expresidente Donald J. Trump, Jared Kushner, que tiene importantes negocios internacionales.

"A diferencia de Jared Kushner, nunca he recibido dinero de un gobierno extranjero", dijo. "Cuando Jared Kushner vuela a Arabia Saudí, recoge 2 mil millones de dólares, vuelve y se los mete en el bolsillo, ¿vale?". Y continuó, refiriéndose al señor Trump: "Y se presenta a presidente de Estados Unidos. ¿Tenéis algún problema con eso?".

El Sr. Gaetz intervino para decir que el reloj de la declaración se había detenido.

"No, el reloj no se ha parado", continuó Biden. "¿Tienen algún problema con eso? Estoy preguntando".

Los republicanos cambiaron la entrevista a otro tema.